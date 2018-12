Servizio notturno della polizia municipale durante le festività a Montecarlo

sabato, 1 dicembre 2018, 16:38

Con deliberazione della Giunta Comune il servizio di polizia è stato prolungato fino al 31 dicembre e vede impegnata su tutto il territorio una pattuglia per due servizi a settimana dalle ore 18.00 alle ore 24.00 al fine di garantire una maggiore sicurezza e di reprimere le violazioni al codice della strada oltre alla rilevazione dei sinistri stradali.

Il progetto di un servizio serale in periodo invernale per l'organizzazione del servizio di polizia, novità assoluta mai prima realizzata dal Comune di Montecarlo, è stata resa possibile dalla buona gestione delle risorse disponibili da parte dell'amministrazione che, in capo ad un solo anno, ha riportato gli effettivi del comando di polizia al completo integrando i servizi anche attraverso l'impiego di un ausiliare del traffico.



Proprio al fine di garantire il rispetto della sosta nel centro storico, con particolare tutela alle aree riservate ai residenti, nel progetto è stato inoltre coinvolto un ausiliario del traffico che sarà presente con servizi dedicati concentrati prevalentemente nei fine settimana.

In attesa di prendere contatto con il nuovo comandante la stazione dell'Arma dei Carabinieri, l'amministrazione comunale in raccordo con i vigili procederà a convocare a breve un incontro pubblico per affrontare il periodo di allerta furti durante le festività dove rilanciare il controllo del vicinato, progetto lanciato da Montecarlo come primo comune in Toscana.

Per infoTel. 058322529