Si presenta il volume di Raffaele Domenici dedicato alle Madonne del Latte

martedì, 11 dicembre 2018, 12:58

E' in programma per venerdì 14 dicembre alle ore 16, nalla sala Accademia di Palazzo Pretorio a Lucca di terrà la presentazione del di Raffaele Domenici, Madre e Madonna. Tra Arte e sentimento, edito dall'Accademia Lucchese di Lettere Scienze ed Arti (Maria Pacini Fazzi editore).

Dopo il Saluto del Presidente Prof. Raffaello Nardi e di Mons. Piero Ciardella (Socio dell'Accademia), sarà Giovanni Macchia (storico e Socio dell'Accademia) a condurre la presentazione del volume che, come scrive Raffaello Nardi nel saluto introduttivo, vede impegnato il Socio Domenici in un vasto e articolato excursus sulla figura delle Madonne del Latte nella tradizione artistica europea, testimoniando non solo l'ampiezza dei suoi orizzonti culturali ma anche la variegata attività della Accademia”. Il saggio di Raffele Domenici (medico specialista in pediatria e direttore per oltre 20 anni del Reparto Pediatria dell'Ospedale di Lucca) spazia nelle varie tipologie iconografiche sul tema avvicinandoci ai grandi nomi dell'arte: da Botticelli (immagine di copertina) a Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Ambrogio Lorenzetti, Piero della Francesca, fino ad arrivare alle immagini devozionali della tradizione locale, che, come sottolinea Macchia nella premessa, faranno piacere ai cittadini lucchesi, i quali, senza poter accusare questo libro dagli ampi orizzonti di provincialismo, troveranno riferimenti e approfondimenti legati anche all'arte popolare, rendendo l'analisi esaustiva e ricca di dettagli.