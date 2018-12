Si spara con una pistola in giardino, muore anziano

Altre notizie brevi

sabato, 29 dicembre 2018, 18:45

"La scomparsa del tenente Lio Casini lascia un vuoto profondo nell'ambiente delle Associazioni d'arma non solo di Lucca ma dell'intera comunità provinciale, tanto è stato un punto di riferimento per numerosi sodalizi militari, in particolare per l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (UNUCI), della quale è stato membro del Consiglio Direttivo...

sabato, 29 dicembre 2018, 17:14

Dura presa di posizione del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE dopo i gravissimi eventi critici accaduti nelle carceri di Trento e Lucca. E il sindacato, che accusa il Governo di non avere assunto fino ad ora provvedimenti concreti per fronteggiare l'emergenza, chiede al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede di sospendere...

sabato, 29 dicembre 2018, 14:31

"È incredibile che una intera sezione del carcere riservata alla formazione e alla socializzazione sia chiusa per problemi organizzativi. Presenterò subito una interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia". Così il presidente dei senatori del Pd Andrea Marcucci, accompagnato dal consigliere regionale Stefano Baccelli, uscendo dal carcere San Giorgio di Lucca,...

sabato, 29 dicembre 2018, 11:56

Proseguono sul territorio le iniziative realizzate in occasione delle festività natalizie. Domani (domenica) alle ore 17.30 a Ruota nell'ambito della Manifestazione 'La via dei presepi' promossa dall'associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990, Parrocchia di Ruota, Comune di Capannori e Terre dei Presepi in collaborazione con il gruppo medioevale 'Casteldurante'...

sabato, 29 dicembre 2018, 10:05

Nell'ambito della rassegna "Note di Natale", organizzata dal comune di Montecarlo in collaborazione con le associazioni culturali del territorio, domenica 30 dicembre alle 17,30 al Teatro Comunale dei Rassicurati la Filarmonica "Giacomo Puccini" di esibirà nel tradizionale "Concerto di fine anno" con un vasto repertorio di musica classica, natalizia ed...

venerdì, 28 dicembre 2018, 19:43

Domani 29 dicembre alle ore 11, il presidente dei senatori Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci, farà una visita ispettiva al carcere San Giorgio di Lucca.

venerdì, 28 dicembre 2018, 16:10

"La retromarcia del governo sul raddoppio dell'Ires al non profit è una buona notizia. Abbiamo registrato una diffusa preoccupazione da parte del mondo del volontariato: c'è la percezione che si vada a colpire, con l'aumento delle tasse, le organizzazioni che intervengono in quelle situazioni in cui lo Stato è insufficiente...

venerdì, 28 dicembre 2018, 16:09

Torna a Pisa il premio Cesarin' der Viviani, premio per la migliore befanata organizzato da Il Baluardo gruppo vocale lucchese. La Commissione giudicatrice presieduta da Gaetano Nicolosi e composta da Francesco Cipriano, Mario Pellegrini, Silvia Sabbatini e Baccelli Maddalena , ha assegnato a Carina Cherubini Orsetti di Pisa la 25°...

venerdì, 28 dicembre 2018, 15:08

"Solidarietà ai dipendenti del Comune di Lucca costretti a lavorare in stanze senza riscaldamento”. Lo dichiara Marco Martinelli che ha sollevato la questione in occasione della commissione lavori pubblici di questa mattina denunciando le pessime condizioni in cui è costretto ad operare parte del personale di Palazzo Santini.

venerdì, 28 dicembre 2018, 10:52

Buona la produzione di olio in Toscana, che chiude questo 2018 con un più 30% rispetto all'annata precedente, quella considerata disastrosa perché ferma a quota 100 milioni di litri. "Siamo ancora lontani dai livelli di dieci anni fa, quando si toccavano punte di 200 milioni di litri, ma già quest'anno...