"Sinistra con Capannori" presenta ai Diavoletti a Camigliano il libro di Vannino Chiti "La democrazia nel futuro"

lunedì, 10 dicembre 2018, 19:10

"Sinistra con Capannori", proseguendo nel ciclo di incontri e dibattiti avviato da tempo sul futuro della sinistra e del centro sinistra, organizza per giovedì 13 dicembre alle 21 a "I Diavoletti - Camigliano" la presentazione del libro "La democrazia nel futuro.

Le nuove sfide globali, il "caso Italia" e il ruolo del centrosinistra" di Vannino Chiti, già Presidente della Regione Toscana e Ministro della Repubblica. Ne discutono con l'autore: Andrea Raspanti, consigliere comunale di Livorno, nel 2014 candidato Sindaco per la lista "Buongiorno Livorno" e Francesco Cecchetti, assessore comune di Capannori.

Il libro è un atto d'accusa contro le storture del potere, una proposta per rilanciare la politica democratica. "La democrazia, scrive Chiti, non è un approdo irreversibile, il destino scontato del progresso, l'esito del benessere economico. È una conquista che va continuamente rinsaldata, rinnovata, confermata". "Di fronte a cambiamenti epocali, sottolinea l'ex Ministro, il modello democratico tradizionale non regge più. I terrorismi, le spinte secessioniste, la precarietà del lavoro mettono in crisi le basi della convivenza, accrescendo a dismisura il potere del mercato".

Chiti invita ad imboccare la strada di quello che definisce "un nuovo umanesimo fondato sulla dignità di ogni persona, sull'ecologia, sulla non violenza, necessario anche per ricostruire il sistema istituzionale al passo con i tempi e una società avanzata". Per questo "il centrosinistra è chiamato a rinnovarsi radicalmente, per diventare la casa dei riformisti progressisti e governare avendo come obiettivi lotta alle povertà, alle disuguaglianze, impegno per una nuova democrazia europea".