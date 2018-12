Sinistra Con: "Più tasse alle associazioni di volontariato, Lucca si faccia sentire!"

Altre notizie brevi

mercoledì, 26 dicembre 2018, 11:09

Venerdì 28 dicembre, alle 18, l''Associazione "Aducons Law and Food" è lieta di invitare gli associati ad una degustazione gratuita che mette a confronto un vino novello italiano e un Beaujolais Nouveau francese. La degustazione ha come scopo quello di offrire un momento di piacevole convivialità agli iscritti e sarà...

martedì, 25 dicembre 2018, 09:48

Alle 18.15 di ieri una donna è stata investita a Marlia, in via della Chiesa, ed è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso di Lucca. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, i vigili del fuoco e un'ambulanza India.

lunedì, 24 dicembre 2018, 18:10

Come ormai da tradizione da oltre quindici anni, la sera di Natale sarà l'occasione per la consueta festa di beneficenza a favore di Anffass, e per fornire un piccolo aiuto al piccolo Tommaso. Come consuetudine l'evento si terrà al Caffé San Colombano, presso l'omonimo baluardo delle Mura Urbane.

lunedì, 24 dicembre 2018, 14:22

"I valori della Costituzione sono fondanti della nostra comunità nazionale e pienamente condivisi dalla nostra Organizzazione. Esprimiamo solidarietà e vicinanza al Sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini per le minacce ricevute. Questi episodi di intolleranza e fascismo non debbono essere sottovalutati e vanno contrastati con fermezza" questo il messaggio di solidarietà...

lunedì, 24 dicembre 2018, 11:35

Il Partito Comunista Italiano sezione di Lucca Valdiserchio, esprime la propria solidarietà al sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, per gli attacchi ricevuti sui social in conseguenza dell'approvazione, da parte dell'amministrazione comunale da lui guidata, di una delibera di contrasto ai neo-fascismi.

domenica, 23 dicembre 2018, 18:55

Ecco i risultati della partita della formazione Berretti rossonera e della Lucchese femminile di serie C:

domenica, 23 dicembre 2018, 18:51

La Federazione Provinciale del partito socialista italiano PSI informa tutti i cittadini interessati che il tesseramento 2018 è in scadenza al 31 dicembre prossimo. Chi volesse iscriversi o rinnovare l'iscrizione al piu' antico e importante partito d'Italia,di Sandro Pertini,, anche andando controcorrente rispetto agli attuali movimenti e partiti di governo...

domenica, 23 dicembre 2018, 15:45

Il Partito della Rifondazione Comunista di Lucca esprime la sua solidarietà al sindaco di Lucca per le minacce che gli sono state fatte sui social network dopo che la giunta comunale ha approvato il regolamento che vincola l’uso degli spazi pubblici alle organizzazioni che rispettano la costituzione e si riconoscono...

domenica, 23 dicembre 2018, 15:01

Il Consiglio Direttivo dell'ISREC Lucca: "La delibera antifascista assunta dalla amministrazione del comune di Lucca si unisce alle molte analoghe che rafforzano i presidi della legalità democratica, in applicazione di leggi della Repubblica e in attuazione della lettera e dello spirito della Costituzione.

domenica, 23 dicembre 2018, 14:08

Il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Marco Chiari esprime la propria solidarietà al sindaco di Lucca Alessandro Tambellini dopo le minacce di morte che questi ha ricevuto su Facebook.