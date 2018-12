Snaitech, la democrazia rientra nel luogo di lavoro

Altre notizie brevi

Un successo la raccolta di firme per il "Global Compact" dell'associazione "Sinistra con": si potrà sottoscrivere l'iniziativa anche nei prossimi giorni

“Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca esprime solidarietà al Dr. Gerardo Boragine per i commenti e gli insulti ricevuti in seguito all'intervento sui social del Ministro On. Matteo Salvini contro la sentenza di assoluzione di 26 manifestanti per i fatti avvenuti a Viareggio nel 2015.

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa avvenuta questa notte del dottor Veliero Menicagli, ex primario in pensione del reparto di malattie infettive dell’ospedale prima di Lucca e successivamente di Livorno.Menicagli, livornese, era stato protagonista del reparto di malattie infettive di Livorno della creazione avvenuta...

Fino alla nuova stagione il museo rimane aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00 (aperture pomeridiane su richiesta per gruppi o scolaresche), sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:00 (ultimo ingresso 30 min. prima della chiusura).Ecco invece gli orari per queste festività:

"Il Ministro Di Maio e il Ministro Salvini - si legge in una nota firmata Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UilTucs Toscana - avevano promesso la modifica della Legge Monti con l'individuazione delle Festività con l'obbligo di chiusure per tutti e la reintroduzione della chiusura per le domeniche.

I primi a scendere in campo saranno i Ragazzi della Berretti di Mister Michele Bruno, che alle 14,30 faranno visita all'Albissola. Reduci da una sconfitta i rossoneri dovranno mettercela tutta per riscattarsi. La Prima Squadra della Libertas Femminile, Domenica alle 14,30 sarà ospite a Forlí.

Domenica 23 a Castelfiorentino si giocherà la 12° di campionato tra l'Abc Castelfiorentino e la Geonova, per l'occasione l'Abc ha deciso di organizzare nuovamente il Teddy Bear Toss, un'iniziativa benefica importata dall'America in cui, al primo canestro della partita, il pubblico lancerà in campo dei peluches che poi saranno raccolti...

“Abbiamo letto con piacere le parole del Prefetto di Lucca che oggi sulla stampa annuncia come il centro delle tagliate potrebbe presto chiudere. Si tratta di una notizia importante, che, non è un caso, arriva solo sei mesi dopo che al Viminale e’ arrivato il Ministro Salvini.

"Con la deliberazione 323 del 13 novembre scorso, la Giunta comunale ha riportato sotto la gestione del patrimonio comunale il cosiddetto "campo di calcetto" di Ponte a Moriano - scrive Gabriele Martinelli (Lucca Civica) - .

"Siamo soddisfatti della scelta fatta dalla Regione e speriamo possano essere definitivamente superate le difficoltà legate alle recenti disdette dei contratti di fornitura di latte che hanno visto coinvolti 99 produttori", commenta così Francesco Miari Fulcis, presidente Confagricoltura Toscana la decisione della Regione Toscana che ha accolto le istanze degli...