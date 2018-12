Solidarietà a Tambellini anche da Rifondazione Comunista

Altre notizie brevi

domenica, 23 dicembre 2018, 18:55

Ecco i risultati della partita della formazione Berretti rossonera e della Lucchese femminile di serie C:

domenica, 23 dicembre 2018, 18:51

La Federazione Provinciale del partito socialista italiano PSI informa tutti i cittadini interessati che il tesseramento 2018 è in scadenza al 31 dicembre prossimo. Chi volesse iscriversi o rinnovare l'iscrizione al piu' antico e importante partito d'Italia,di Sandro Pertini,, anche andando controcorrente rispetto agli attuali movimenti e partiti di governo...

domenica, 23 dicembre 2018, 15:01

Il Consiglio Direttivo dell'ISREC Lucca: "La delibera antifascista assunta dalla amministrazione del comune di Lucca si unisce alle molte analoghe che rafforzano i presidi della legalità democratica, in applicazione di leggi della Repubblica e in attuazione della lettera e dello spirito della Costituzione.

domenica, 23 dicembre 2018, 14:08

Il presidente provinciale di Fratelli d'Italia Marco Chiari esprime la propria solidarietà al sindaco di Lucca Alessandro Tambellini dopo le minacce di morte che questi ha ricevuto su Facebook.

domenica, 23 dicembre 2018, 13:43

"Si è oltrepassato ogni limite della civile convivenza democratica se si arriva al punto di minacciare di morte il nostro Sindaco". Lo dice il consigliere regionale Stefano Baccelli, in seguito ai commenti di minaccia rivolti al sindaco Alessandro Tambellini.

domenica, 23 dicembre 2018, 10:19

Un sostegno alle imprese artigiane italiane e un premio alla loro creatività grazie al crowdfunding. È questo il ‘regalo di Natale’ della piattaforma Eppela che ha dato il via, proprio sotto le feste, alla campagna ‘Mani Festa’, tutta dedicata al mondo dell’artigianato.

domenica, 23 dicembre 2018, 09:49

E' quasi finito l'anno, ma l'avventura di Mura di Lucca parkrun continuerà ancora ogni sabato alle 9, con partenza dall'Antico Caffé delle Mura, per correre o camminare insieme 5 km sulle Mura.Il giorno di Natale ci sarà un evento speciale di Mura di Lucca parkrun, sempre alle 9, con partenza...

sabato, 22 dicembre 2018, 16:47

Intervento di Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Gruppo Snaitech: A seguito della condanna per attività antisindacale ed il rientro a pieno titolo in azienda della Fiom con tutti i diritti sindacali, abbiamo avviato la procedura per l’elezione della rappresentanza sindacale ed a breve svolgeremo le votazioni.

sabato, 22 dicembre 2018, 16:42

Un successo la raccolta di firme per il "Global Compact" dell'associazione "Sinistra con": si potrà sottoscrivere l'iniziativa anche nei prossimi giorni

sabato, 22 dicembre 2018, 14:50

“Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca esprime solidarietà al Dr. Gerardo Boragine per i commenti e gli insulti ricevuti in seguito all'intervento sui social del Ministro On. Matteo Salvini contro la sentenza di assoluzione di 26 manifestanti per i fatti avvenuti a Viareggio nel 2015.