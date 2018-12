“The Sound of Musical” concerto-spettacolo alla scoperta del mondo del musical al teatro Nieri di Ponte a Moriano

giovedì, 6 dicembre 2018, 18:41

Domani venerdì 7 dicembre si terrà il nono appuntamento della rassegna di teatro amatoriale “Chi è di scena!” organizzata dalla F.I.T.A. - Federazione Italiana Teatro Amatori - Comitato Provinciale di Lucca in collaborazione con Comune di Lucca, al Teatro Comunale “Idelfonso Nieri” di Ponte a Moriano con l'associazione Culturale Smaskerando che porterà in scena “The Sound of Musical” concerto-spettacolo alla scoperta del mondo del Musical

Uno spettacolo all’insegna della Musica: un viaggio fra canzoni e coreografie che condurrà lo spettatore alla scoperta dei personaggi e dei brani che hanno segnato la storia del Musical Theatre.

Informazioni di servizio

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:15 e, per chi lo desidera, sarà possibile effettuare la prenotazione (o ricevere maggiori informazioni) telefonando a Rita al numero 320/6320032 oppure scrivendo all’indirizzo mail fitalucca@gmail.com.

Il costo dell’ingresso è di 8 euro (ridotto 6 euro per i bambini tra i 6 e i 12 anni e tesserati F.I.T.A. 4 euro).

Il programma completo di questa e di tutte le rassegne della F.I.T.A. è consultabile sul sito www.fita-lucca.it.