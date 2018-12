Torna la settima edizione di "Lucca Vinile"

lunedì, 17 dicembre 2018, 16:29

Settima edizione di "Lucca Vinile", nella città di Puccini e del Quartetto di Lucca, del Summer festival e di Lucca jazz Donna, un'occasione unica per tutti gli appassionati del VINILE, espositori da tutta Italia per una scelta che vedrà in mostra oltre 25.000 dischi in vinile, per non dimenticare i CD, gli appassionati della disco, della dance con i mix che hanno segnato un'epoca.

Sezioni specifiche dedicate ai vari generi musicali: dal jazz al blues, dal rock classico al prog rock, dal punk alla new wave sino alle musiche sperimentali. Ampia la scelta per quanto riguarda la musica italiana: da Mina ai Bisonti, da Fabrizio De Andrè a Rino Gaetano sino alla produzione indie anni ’80 che comprende Litfiba, Negazione, CCCP, Diaframma e al rap italico storico come Isola Posse All Stars, Lou X e Assalti Frontali.

Per tutti coloro che amano anche il vintage dell’alta fedeltà,sarà allestito un angolo per gli appassionati con giradischi, amplificatori, altoparlanti, piastre dagli anni ’60 sino agli ’80.



Ingresso 2,00 Euro