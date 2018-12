Turismo, costituiti 18 Ambiti Omogenei su 28

martedì, 18 dicembre 2018, 12:49

Sono 18 gli Ambiti Turistici Omogenei costituiti e cinque quelli in via di costituzione sui 28 totali individuati da giugno, dall'entrata in vigore dal Testo Unico in materia di Turismo. Tre invece i Prodotti Turistici Omogenei avviati. E per la prima volta è disponibile la rilevazione delle presenze turistiche, riferite al 2017 e ai primi 9 mesi del 2018, elaborata non più per provincia ma, appunto, per Ambito.

Ambiti Turistici Omogenei

In sei mesi sono 17 quelli costituiti. Ricordiamo che nel nuovo Testo Unico in materia a giugno 2018 sono stati individuati e definiti i 28 territori considerati Ambiti omogenei specificità o caratteristiche attrattive. La costituzione dell'Ambito fra comuni ha lo scopo di gestire in forma associata i servizi di accoglienza, informazione e promozione della propria area insieme a Toscana Promozione Turistica che metterà a disposizione strumenti e supporto, oltre a permettere agli stessi comuni di poter concorrere alla distribuzione dei finanziamenti messi a disposizione per la promozione. Per l'avvio dei nuovi Ato Toscana promozione ha ha già messo a disposizione 2,5 milioni per i comuni così aggregati.

Quelli costituiti sono: Amiata, Area pratese, Arezzo, Chianti, Costa degli Etruschi, Elba e Isole di Toscana, Empolese Valdelsa Montalbano, Firenze e Area Fiorentina, Lunigiana, Maremma Toscana Area Sud, Maremma Toscana Area Nord, Mugello, Terre di Siena, Terre di Valdelsa e dell'Etruria Volterrana, Val d'Orcia, Val di Chiana Aretina, Val di Chiana Senese, Valdarno Aretino. Altri cinque Ambiti hanno avviato l'approvazione delle convenzioni nei vari Consigli comunali: Piana di Lucca, Pistoia e Montagna Pistoiese, Terre di Pisa, Valtiberina Toscana e Casentino. Restano in attesa di costituzione: Garfagnana e Media Valle del Serchio, Livorno, Riviera Apuana, Valdinievole, Versilia.

Prodotti Turistici Omogenei

Ad oggi ne sono stati costituiti tre. La nuova legge regionale in materia stabilisce che per realizzare un'offerta turistica di qualità, i Comuni possono associarsi per tipologia di prodotto turistico, mediante la stipula di una convenzione. Per prodotto turistico omogeneo s'intende l'insieme di beni e di servizi di un territorio che compongono un'offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica. Un esempio potenziale di prodotto turistico è la Via Francigena.

Il primo ad essere costituito è stato il Prodotto Turistico Omogeneo ‘Via Francigena', lo scorso febbraio. Aggrega 39 comuni in quattro ambiti distinti con quattro comuni capofila: Nord (Pontremoli), Centro Nord (Lucca), Centro Sud (Fucecchio), Sud (Siena). Poi si sono aggiunti, nel corso dell'anno, la ‘Via Lauretana', con Siena come Comune capofila, e ‘Le Vie di Francesco' (lato aretino), designando Arezzo capofila. Sono in fase di costituzione ‘Via Matildica del Volto Santo' (probabilmente sarà Lucca il capofila), ‘Via Romea Germanica' (probabile Arezzo come capofila) ed ‘Etruschi' (Chiusi).

Presenze 2017 suddivise per Ambito

Precisando che il dato è relativo ai soli 18 ambiti finora costituiti, complessivamente sono state registrate circa 36 milioni di presenze, pari a circa il 78% del totale regionale. Gli Ambiti che hanno registrato le performance migliori sono risultate Firenze e Area Fiorentina, Costa degli Etruschi, Maremma Toscana Area Sud, Elba e Isole di Toscana e Maremma Toscana Area Nord.

I dati del turismo in Toscana.pdf

Nel dettaglio