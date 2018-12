Un successo la raccolta di firme per il "Global Compact"

sabato, 22 dicembre 2018, 16:42

Un successo la raccolta di firme per il "Global Compact" dell'associazione "Sinistra con": si potrà sottoscrivere l'iniziativa anche nei prossimi giorni

Tante firme, nella sede dell'associazione "Sinistra con", per chiedere al governo di aderire all'accordo dell'Onu sul Global Compact e per sostenere una migrazione "disciplinata, sicura, regolare e responsabile". Stamani (sabato 22 dicembre) sono stati davvero molti i cittadini che hanno voluto partecipare attivamente, nella sede in via Vecchia Pesciatina a San Vito, all'iniziativa promossa da "Sinistra con": l'associazione nata dall'esperienza della lista di impegno civico "Sinistra con Tambellini". Come in tantissime altre città italiane, anche a Lucca è così entrata nel vivo la sottoscrizione, a cui stanno aderendo anche molte scuole del territorio. E si potrà continuare a firmare anche nei prossimi giorni: è sufficiente contattare "Sinistra con" al numero 334/8071351 o alla mail sinistracon@gmail.com.

"Il 10 dicembre scorso, 164 Paesi hanno aderito durante il vertice di Marrakech, al patto Onu del Global Compact: che parla di immigrazione "disciplinata, sicura, regolare e responsabile", fissando 23 obiettivi da centrare. La sfida principale è quella di creare una rete internazionale per l'accoglienza di migranti e rifugiati – spiegano Enrico Cecchetti e Daniele Bianucci, rispettivamente coordinatore dell'associazione e capogruppo della lista "Sinistra con Tambellini" - L'Italia pur avendo partecipato a tutte le fasi del negoziato nel corso degli ultimi due anni ha però rifiutato di partecipare al vertice finale di Marrakech. L'associazione "Sinistra con" aderisce alla raccolta di firme, che si sta svolgendo in tutto il Paese, per chiedere che il Governo italiano aderisca al documento. Dopo questa prima iniziativa, proseguiremo con la raccolta delle firme anche nei prossimi giorni: sono infatti tantissime le persone che stanno manifestando l'intenzione di partecipare all'iniziativa".