Una firma per una migrazione "disciplinata, sicura, regolare e responsabile”

mercoledì, 19 dicembre 2018, 11:47

Una firma per una migrazione "disciplinata, sicura, regolare e responsabile". Come in tante città d'Italia, anche a Lucca si può firmare la sottoscrizione per chiedere al Governo di aderire al patto Onu "Global Compact": l'associazione "Sinistra con" organizza, sabato prossimo (22 dicembre), una mattina aperta a tutti i cittadini, per partecipare alla raccolta di firme, già attiva in tutto il Paese. L'appuntamento è dalle ore 9,00 alle ore 12,00, nei locali della sede dell'associazione, in via Vecchia Pesciatina 1076 a San Vito.

"Il 10 dicembre scorso, 164 Paesi hanno aderito durante il vertice di Marrakech, al patto Onu del Global Compact: che parla di immigrazione "disciplinata, sicura, regolare e responsabile", fissando 23 obiettivi da centrare. La sfida principale è quella di creare una rete internazionale per l'accoglienza di migranti e rifugiati – spieganoEnrico Cecchetti e Daniele Bianucci, rispettivamente coordinatore dell'associazione e capogruppo della lista "Sinistra con Tambellini" - L'Italia pur avendo partecipato a tutte le fasi del negoziato nel corso degli ultimi due anni ha però rifiutato di partecipare al vertice finale di Marrakech. L'associazione "Sinistra con" aderisce alla raccolta di firme, che si sta svolgendo in tutto il Paese, per chiedere che il Governo italiano aderisca al documento. Sabato prossimo (22 dicembre) la nostra sede sarà aperta dalle ore 9,00 alle ore 12,00: si potrà sottoscrivere la petizione, e ricevere informazioni a riguardo".