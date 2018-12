Via del Brennero: Geal interviene sulla nuova tubazione per un guasto verificatosi in fase di collaudo

venerdì, 7 dicembre 2018, 15:03

Nuovo intervento di Geal sulla tubazione dell'acquedotto che corre lungo la via del Brennero a San Marco.

I lavori, dopo quelli che si sono svolti nel periodo estivo e che hanno riguardato la sostituzione del grande tubo che dai pozzi sul Serchio alimenta tutto l'acquedotto cittadino, si sono resi necessari a causa di un guasto imprevisto che si è verificato in fase di collaudo dell'opera.

Per questo motivo, per consentire lo svolgimento del cantiere in sicurezza, da questo pomeriggio (7 dicembre) alle 17 e fino alle 18 di mercoledì 12 dicembre, sarà istituito il senso unico di circolazione in via del Brennero, nel tratto compreso fra l'incrocio con via Matteo Civitali e l'incrocio con via dei Salicchi. Non sarà possibile parcheggiare in via Salicchi, nel tratto compreso fra l'incrocio con via Matteo Civitali e il numero civico 126 e sulla via del Brennero, nel tratto interessato dai lavori, ci sarà l'obbligo di procedere alla velocità di 30 chilometri orari. Anche il trasporto pubblico locale sarà opportunamente deviato durante questi cinque giorni di lavori.