Viviani (Lega): "Ok emendamento su fermo pesca obbligatorio e volontario"

Altre notizie brevi

mercoledì, 5 dicembre 2018, 19:16

Lunedì 10 dicembre, alle 16, il Centro Chiavi d'Oro di Lucca, nel quadro dei "Pomeriggi di cultura e d'amicizia", ospita il duo musicale "La Dama e l'Unicorno" per uno spettacolo intitolato Canto di Natale: l'occasione più adatta per cominciare a scambiarci gli auguri per le prossime festività.

mercoledì, 5 dicembre 2018, 17:16

"Vogliamo ringraziare pubblicamente le forze dell'ordine per aver sventato l'ennesima rapina nel capannorese, questa volta ai danni di una concessionaria. Ringraziamo anche gli agenti di vigilanza privata che sono intervenuti prontamente e hanno collaborato con i carabinieri.

mercoledì, 5 dicembre 2018, 17:01

C'è tempo fino al 12 dicembre prossimo per privati e imprese che avessero subito danni durante i forti fenomeni meteorologici di fine ottobre 2018 per presentare domanda di contributo al Comune di Lucca. Infatti, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza...

mercoledì, 5 dicembre 2018, 13:34

«Forza Italia sta dalla parte dei toscani, il Pd sceglie gli extracomunitari: questo è ciò che dimostra la loro legge sulle case popolari. Solo sbloccandone la vendita così da incamerare risorse con cui poi costruire nuove case si ridà aria a un sistema che non funziona e si risponde al...

mercoledì, 5 dicembre 2018, 12:36

In occasione della Giornata mondiale del volontariato, ecco il primo censimento degli enti del terzo settore e del volontariato per i beni culturali in Toscana. Nel volume “Il ruolo dei volontari per la valorizzazione del patrimonio cultura le” diFrancesca Velani e Annalisa Giachi (I Quaderni, Cesvot, n. 79, pp.

mercoledì, 5 dicembre 2018, 11:11

"Il presidente della provincia di Lucca, troppo impegnato per le amministrative di Capannori 2019, sembra non occuparsi granchè dei problemi del nostro territorio". Inizia così l'attacco di Daniele Marchi, dirigente provinciale di Energie Per l’Italia."Mi riferisco - spiega - alla via di Camaiore e alla via del Brennero, dove la...

mercoledì, 5 dicembre 2018, 10:04

Livin'Art in via della Cervia n19 nel centro storico. Tredici artisti e opere condivise, nella super mostra collettiva novembre-dicembre. Espongono gli artisti: Fabrizio Arginetti-Nicola Fanini-Fabrizio Barsotti-Aurora Giampaoli-Alessandro Giuliani-Beniamino Laurenzi-Michaela Kasparova-Andrea Mattiello-Marco Minozzi-Angelica Pedroso-Altinshualpi-Zeno Trevegan-John Vander. Ingresso libero per info.340-4878003- Laura Guadagnucci

mercoledì, 5 dicembre 2018, 08:33

La segreteria della Lega di Lucca interviene in merito all'impegno del governo affinché gli uffici postali dei piccoli comuni non venissero chiusi. "Il presidente del consiglio Conte e i ministri Salvini e Buongiorno - spiegano i responsabili Maniglia e Recaldin - hanno investito notevole impegno e risorse umane affinché gli...

martedì, 4 dicembre 2018, 19:56

Il Pd con la proposta di Legge 221, riguardante le disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), apporta serie modifiche all'assegnazione delle case popolari, favorendo nuovamente gli extracomunitari."E' evidente il tentativo di impedire alla Lega di portare avanti i propri programmi nei comuni che abbiamo vinto e vinceremo!-afferma la...

martedì, 4 dicembre 2018, 12:54

Sono ancora molti i seminari gratuiti che la Camera di Commercio di Massa Carrara offre alle imprese prima del termine delle attività formative 2018. Se ancora non l'hai fatto, cerca l'argomento di tuo interesse, cogli l'occasione ed iscriviti subito on line: