103 nuove iscrizioni e 65 cancellazioni nel nuovo Albo degli scrutatori

Altre notizie brevi

giovedì, 10 gennaio 2019, 17:10

Si è insediato il nuovo Consiglio provinciale dell'ANMIC di Lucca. Dopo il congresso tenutosi a Lucca il 2 dicembre, sabato 5 gennaio si è insediato ufficialmente il nuovo Consiglio Provinciale dell'associazione presieduta da Salvatore Piliero. Nei locali della sede di via Galli Tassi 69, erano presenti tutti i membri del...

giovedì, 10 gennaio 2019, 12:31

Oltre 5 milioni di persone hanno utilizzato i treni regionali di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) durante le festività natalizie, per visitare città d’arte e località turistiche.

giovedì, 10 gennaio 2019, 12:24

Un monitoraggio a tappeto, iniziato nel 2016 sui 27 nidi d'infanzia gestiti dalle cooperative del consorzio Co&So in 16 comuni della Toscana. Uno studio che ha coinvolto 260 persone tra educatori, ausiliari e coordinatori pedagogici e che segue un percorso già avviato sei anni prima, con la stesura delle Linee...

giovedì, 10 gennaio 2019, 11:07

Toscana regina delle vacanze in agriturismo. Sempre in vetta alle classifiche nel report del Centro Studi di Confagricoltura (dati 2017). "Tendenza confermata anche nel 2018 dai nostri operatori", dichiara la presidente di Agriturist Toscana, Laura Cresti.

giovedì, 10 gennaio 2019, 10:49

Proseguono nel 2019 gli incontri del secondo lunedì del mese del Cnv - Centro Nazionale per il Volontariato voluti dal presidente Pier Giorgio Licheri per condividere con il territorio analisi e riflessioni su cosa significhi fare oggi volontariato e come si possa vivere l'esperienza della solidarietà.Dopo l'appuntamento del 10 dicembre...

giovedì, 10 gennaio 2019, 08:41

L’Istituto Comprensivo Lucca 4, in occasione delle iscrizioni per l'anno scolastico 2019/20, invita genitori e bambini all'evento di Scuola Aperta il giorno Martedì 15 gennaio 2019 presso la Scuola Primaria "F. Martini" di S. Marcoe la Scuola Primaria “Sardi” di Vallebuia dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e presso la...

mercoledì, 9 gennaio 2019, 20:25

Sabato 12 gennaio: presso la Scuola Media "Domenico Chelini" dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 gli alunni con i genitori potranno visitare gli spazi scolastici accompagnati dai docenti dell'Istituto, nel pomeriggio alcuni insegnanti organizzeranno una lezione dimostrativa su alcune discipline.

mercoledì, 9 gennaio 2019, 17:59

IL Circolo Culturale "Auser Lucca Insieme" organizza :Concerto di gennaio: Voci di Lucca" domenica 13 gennaio 2019, ore 17.30, Sala dell'Affresco , complesso di S. Micheletto. Offerta libera.Conferenza all'auditorium S. Micheletto, lunedi 14 gennaio 2019, ore 16.30, intitolata " Nonni, nipoti e Smartphone" alla quale seguirà unCorso di base per...

mercoledì, 9 gennaio 2019, 16:32

In questi giorni sta circolando in rete e sui social l'immagine di un manifesto, con tanto di loghi della Regione e del Servizio Sanitario Regionale, che invita i cittadini, anche con toni offensivi, a non rivolgersi al pronto soccorso se non ci sono motivi validi, e, insomma, a non importunare...

mercoledì, 9 gennaio 2019, 11:42

Una settimana per l'Europa. È questo il titolo dell'iniziativa organizzata dal gruppo di impegno civico Lucca@Europa, che prenderà il via sabato (12 gennaio) alle 11, quando l'europarlamentare italiana Elly Schlein incontrerà i cittadini all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca.