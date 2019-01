2019 al sicuro per Montecarlo. Firmata la nuova convenzione con la protezione civile della Misericordia

sabato, 26 gennaio 2019, 15:13

Rinnovata per il 2019 a Montecarlo la convenzione che disciplina i rapporti tra Amministrazione Comunale e Protezione civile dell'arciconfraternita di Misericordia. Resa possibile ogni anno grazie alle risorse poste a disposizione dal Comune, che per l'anno in corso ammontano a complessive quattromila euro, la convenzione rappresenta l'atto più formale in un rapporto di continua condivisione e crescita tra i due soggetti che ha reso possibile dotare la comunità montecarlese di una struttura di pronto intervento altemente qualifica e dotati di mezzi e risorse idonei ad affrontare ogni tiopologia di calamità, in particolare gli incendi boschi, i fenomeni alluvionali e le nevicate intercorse negli ultimi anni.

Nel dettaglio il comune di Montecarlo ha affidato l'attività della reperibilità h24 per sopperire alle varie emergenze che si possono avere sul territorio chiamando la locale Arciconfraternita di Misericordia a svolgere sul territorio la meritoria attività socio-assistenziale, resa possibile dai volontari montecarlesi idonei allo svolgimento di tale servizi, in possesso delle qualifiche e della formazione professionale oggi necessarie.

Le stesse qualifiche che hanno reso possibile, in seguito all'introduzione delle recenti normative in materia di ordine pubblico emanate dal Ministero dell'Interno, la realizzazione in sicurezza di molte delle grandi manifestazioni in calendario a Montecarlo, prima tra tutte la Festa del Vino, quanto in altri comuni limitrofi.

L'Associazione, oltre a svolgere tutti gli interventi integrativi indispensabili a garantire la pubblica incolumità in ogni situazione risulti necessario, è chiamata, a termine di convenzione, a svolgere attività di intervento e di supporto all'attività di pianificazione di Protezione Civile e all'attività informative e formative in materia di Protezione Civile, all'organizzazione di iniziative formative e di esercitazione, all'attività presso il Centro Operativo Comunale di Montecarllo, alle comunicazioni radio di protezione civile anche con le proprie frequenze radio e i propri canali radio, garantire la reperibilità telefonica H24 dei membri facenti parte del coordinamento operativo istituito.

"Desideriamo ringraziare assieme a tutti i volontari - dichiarano il Sindaco Vittorio Fantozzi ed il delegato alla Protezione Civile Marco Carmignani - il governatore della Misericordia Mario Davini ed il responsabile della protezione civile Alessandro Selvanetti per l'opera quotidiana, di intervento diretto quanto di crescita e formazione, svolta in sinergia con l'Amministrazione Comunale a tutela e salvaguardia del nostro territorio e della comunità montecarlese".

