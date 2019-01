A Lucca l'incontro pubblico "La città della cultura che vogliamo"

Altre notizie brevi

mercoledì, 16 gennaio 2019, 14:29

Una perturbazione atlantica interesserà l'Italia tra giovedì 17 e venerdì 18 gennaio. In Toscana sono in arrivo piogge sparse, più frequenti sulle zone nord-occidentali e sul sud della regione, già a partire dalla serata di oggi sulla costa e le zone interne nord-occidentali.

mercoledì, 16 gennaio 2019, 11:57

E' in programma per giovedì 17 gennaio alle 17 nella sede dell'Accademia delle Arti e del Disegno a Firenze (Via Orsanmichele, 4) la presentazione del saggio di Costantino Ceccanti, Baccio da Montelupo. Architetto nella Repubblica di Lucca, edito da Pacini Fazzi.

martedì, 15 gennaio 2019, 16:47

Un bando per l'alta formazione e la ricerca che si pone l'obiettivo di avvicinare cultura e scienza e moltiplicare così le opportunità offerte agli aspiranti ricercatori. Le linee essenziali dell'avviso che la Regione Toscana lancerà ufficialmente entro poche settimane, saranno anticipate venerdì 18 gennaio a Lucca, dalla vice presidente della...

martedì, 15 gennaio 2019, 16:16

Produrre meno rifiuti e avere uno sconto del 40 per cento sulla parte variabile della bolletta. È questa l’opportunità per i cittadini di Capannori che aderiranno al progetto “Famiglie Rifiuti Zero”, promosso dall’amministrazione Menesini assieme al Centro Ricerca Rifiuti Zero e ad Ascit, che sarà al centro dell’assemblea pubblica di...

martedì, 15 gennaio 2019, 16:07

"Europa: da una crisi all'altra". E' questo il tema dell'incontro che si terrà venerdì prossimo, 18 gennaio (ore 21), presso la Casermetta S. Paolino, a Lucca. Relatore sarà l'economista Vladimiro Giacché, presidente del CER ed autore di diversi libri sul tema, tra i quali: "Titanic Europa, la crisi che non...

martedì, 15 gennaio 2019, 15:26

Il Comune di Capannori mette a disposizione due posti di servizio civile per giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni inoccupati, inattivi o disoccupati residenti o domiciliati in Toscana. Possono partecipare al bando anche coloro che stanno frequentando un qualunque corso di studi.Il servizio avrà una...

martedì, 15 gennaio 2019, 15:16

Da questo mese di gennaio 2019 il Consultorio di Lucca riprende gli incontri con i genitori della Piana di Lucca attraverso una programmazione condivisa e integrata con i Comuni.

martedì, 15 gennaio 2019, 15:15

“Nei giorni scorsi ho ricevuto, in qualità di membro della Prima commissione in Consiglio regionale, una missiva da Legambiente Lucca sul Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile). La lettera, indirizzata anche ai vertici amministrativi comunali, sottolineava l’assenza della redazione dell’attività svolta da parte del garante dell’informazione e della partecipazione in...

martedì, 15 gennaio 2019, 13:06

Inaugura la mostra "1938 Il Banco Vuoto. Le leggi razziali nella scuola in provincia di Lucca", curata da Silvia Quintilia Angelini (con disegni di Franco Anichini e progetto grafico di Michele Paoli), realizzata per iniziativa dell'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea in provincia di Lucca.

martedì, 15 gennaio 2019, 12:46

Il ciclo di conferenze del 2019 dell'Agorà della Scienza si apre con un argomento - i Computer Quantistici- che a prima vista sembra riguardare più la scienza del futuro che quella contemporanea. In realtà gia da tempo i centri di ricerca di Google e dell'IBM sono in corsa tra loro...