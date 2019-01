Capannori: agevolazioni tariffarie per riscaldamento e tassa rifiuti: fino al 15 marzo è possibile presentare la domanda

lunedì, 14 gennaio 2019, 17:37

Sostegno concreto alle famiglie e alle persone che vivono una situazione di difficoltà economica: è questa la linea intrapresa dall'amministrazione Tambellini che conferma agevolazioni su gas (o altre forme di riscaldamento) e sulla tassa rifiuti per pensionati e nuclei familiari numerosi. È aperto da oggi (lunedì 14 gennaio) è terminerà il prossimo 15 marzo il bando per ottenere rimborsi sulle bollette 2018 che verranno corrisposti fino all'esaurimento delle risorse stanziate sul fondo sociale. Possono presentare domanda nuclei familiari di almeno cinque persone o nuclei familiari con pensionati a patto che tali condizioni fossero presenti al 1° gennaio 2018.

Più in dettaglio le agevolazioni su gas e altre forme di riscaldamento (bombole, legna da ardere e gasolio) e quelle sulla TARI Tassa rifiuti e servizi sono destinate a nuclei familiari con redditi provenienti principalmente da pensione (per almeno il 70%) o con valori ISEE determinati nell'apposito bando pubblicato sul sito web dell'amministrazione comunale.

Come richiedere le agevolazioni - Per richiedere le agevolazioni dovranno essere utilizzati esclusivamente i moduli predisposti dal Comune che, oltre ad essere scaricabili sul sito istituzionale del Comune, saranno disponibili presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Lucca, in via del Moro, 17 e presso la sede delle organizzazioni sindacali dei pensionati firmatari dell'accordo (CGIL- CISL- UIL). Le domande, corredate da fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente e degli allegati richiesti nella domanda, dovranno pervenire entro il 15 marzo 2019 presso la sede dell'U.R.P. Via del Moro, 17 – tel. 0583 442434/442429/442303 oppure a mezzo posta all'Ufficio Protocollo del Comune di Lucca - via S. Maria Corteorlandini, 3 o via PEC all'indirizzo: comune.lucca@postacert.toscana.it Le domande pervenute fuori dai due termini sopra indicati o incomplete nei dati richiesti o mancanti degli allegati saranno respinte.

Gli Orari degli uffici per la presentazione delle domande - U.R.P. Via del Moro, 17 lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8,45 alle ore 13,15, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8,45 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,15. Protocollo Generale in via S. Maria Corteorlandini 3, lunedì- mercoledì-giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12; il martedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.