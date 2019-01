Capannori, piano asfaltature, CasaPound: "Ringraziamo la campagna elettorale"

venerdì, 11 gennaio 2019, 15:25

"Arriva finalmente una buona notizia che tanti cittadini di Capannori stavano aspettando: l'asfaltatura delle strade. Il merito? Della campagna elettorale". Così CasaPound Italia, dalla propria sede di via della Chiesa a Marlia, commenta l'annuncio del piano strade del Comune di Capannori.

"Il sindaco uscente investe 1 milione e 200mila euro - continua la nota - con un doppio scopo: asfaltare le strade del comune e farsi propaganda elettorale. Non a caso questo piano di lavori è stato ampiamente annunciato sui giornali e ci accompagnerà fino alle elezioni. Niente di nuovo sotto il sole, ma è sempre bene evidenziare come i cittadini, troppo spesso, debbano aspettare l'anno delle elezioni per vedere esaudite le proprie speranze."

"Le asfaltature non saranno l'unico intervento elettorale sulle strade. Ricordiamo come siano già state ampiamente annunciate le rotonde sulla via Pesciatina, nonostante i soldi non siano ancora stati stanziati. Aspettiamo quindi altri miracoli di campagna elettorale - conclude CasaPound - che sicuramente il sindaco Menesini non farà mancare di qui al voto. Invitiamo i cittadini di Capannori a fare richieste al Comune: è il momento giusto per vederle accolte. O quanto meno promesse".