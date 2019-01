CISL FP replica alla USL: “Siano rispettate le normali normative di relazione sindacale”

martedì, 8 gennaio 2019, 15:57

L’Azienda USL Toscana Nord Ovest nel replicare all’articolo di CISL FP Toscana Nord sul nuovo orario della Riabilitazione "non è stata precisa, ma anzi ha riferito notizie non rispondenti al vero che devono essere ricondotte nell’alveo della realtà dei fatti" commenta CISFL FP Toscana Nord e così, per voce del proprio segretario generale Massimo Petrucci, torna sull’argomento per ribadire che la segnalazione di irregolarità sulla nuova articolazione oraria del personale operante presso la riabilitazione di Lucca e Viareggio ha riguardato nello specifico il mancato rispetto delle regole che governano le relazioni sindacali, che devono essere conosciute e rispettate dai dirigenti delegati nello specifico settore.

“A dimostrazione che l’Azienda, diversamente da quanto riferito nell’articolo pubblicato sulla stampa locale di ieri, non ha concluso il confronto con le OO.SS. , CISL FP TN precisa che in data 19/12/2018 alle ore 10,59 l’Azienda ha inviato una mail ai rappresentanti sindacali dove testualmente si legge: “Buongiorno, su richiesta delle sigle in indirizzo (Confed + RSU) viene convocata la riunione per concludere il confronto relativo all’organizzazione oraria degli ambulatori della Riabilitazione; pertanto le SS.VV. in indirizzo sono convocate il giorno 21 dicembre alle ore 16,30 presso sala Ceccarini del Presidio Ospedaliero di Livorno”. Vista l’imminenza dell’incontro rispetto alla convocazione e considerato il particolare momento di prefestività natalizie, alcune sigle sindacali hanno chiesto un rinvio della riunione che è stato accolto dall’Azienda con una mail che nuovamente si trascrive per evitare fraintendimenti e per rappresentare la vicenda in modo inequivocabile”.

“Nella mail di risposta allo spostamento di incontro, l’Azienda in data 20/12/2018 ore13,42, comunica alle OO.SS. il seguente messaggio: “Si informa che, in accoglimento delle richieste di spostamento fatte pervenire da alcune di codeste rappresentanze, l’incontro in oggetto è spostato alla data del 8 gennaio pomeriggio h 15 sala Ceccherini, P.O. Livorno. Non è stato possibile riprogrammare l’incontro in data più vicina, in ragione delle scadenze ed attività già calendarizzate e delle limitate disponibilità nel periodo delle festività. CISL FP Toscana Nord chiede quindi all’Azienda che per il futuro sia più rispettosa della normativa che regola un corretto sistema di relazioni sindacali; chiede inoltre una maggiore precisione nell’attività di informazione a mezzo stampa che tenga conto dello spirito di leale collaborazione tra le parti interessate, oltre che del rispetto dei principi di correttezza dell’informazione”.