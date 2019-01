Circolo Culturale "Auser Lucca Insieme" : a gennaio un concerto, conferenza e corso base per l'utilizzo dello smartphone

Altre notizie brevi

Sabato 12 gennaio: presso la Scuola Media "Domenico Chelini" dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 gli alunni con i genitori potranno visitare gli spazi scolastici accompagnati dai docenti dell'Istituto, nel pomeriggio alcuni insegnanti organizzeranno una lezione dimostrativa su alcune discipline.

In questi giorni sta circolando in rete e sui social l'immagine di un manifesto, con tanto di loghi della Regione e del Servizio Sanitario Regionale, che invita i cittadini, anche con toni offensivi, a non rivolgersi al pronto soccorso se non ci sono motivi validi, e, insomma, a non importunare...

Una settimana per l'Europa. È questo il titolo dell'iniziativa organizzata dal gruppo di impegno civico Lucca@Europa, che prenderà il via sabato (12 gennaio) alle 11, quando l'europarlamentare italiana Elly Schlein incontrerà i cittadini all'auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Venerdì 11 gennaio, dalle 21 alle 22, secondo appuntamento di “Scuola Aperta” per la Secondaria di Primo Grado di Ponte a Moriano.

L’Azienda USL Toscana Nord Ovest nel replicare all’articolo di CISL FP Toscana Nord sul nuovo orario della Riabilitazione "non è stata precisa, ma anzi ha riferito notizie non rispondenti al vero che devono essere ricondotte nell’alveo della realtà dei fatti" commenta CISFL FP Toscana Nord e così, per voce del...

Mercoledì 9 gennaio dalle ore 18 alla Libreria Lucca Sapiens in via Borgo Giannotti 247 saranno presenti Luca Tronchetti e Duccio Casini per autografare il loro libro ‘Mi ritorni in mente. Lucchese tra storia e leggenda’ che sta andando verso il tutto esaurito nelle librerie della città”.

"Ormai è una triste e consolidata abitudine-afferma amareggiata Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-quella di constatare, dati alla mano, come nella piana di Lucca la qualità dell'aria sia decisamente pessima." "Gli ultimi rilevamenti di questo inizio d'anno-prosegue il Consigliere-sono addirittura i peggiori dell'ultimo quadriennio e ciò testimonia chiaramente...

Pronosticare la crescente marginalità dell'Europa nel mondo è diventata un'abitudine comune, quanto quella di deridere gli errori di Bruxelles. Ma si può davvero fare a meno dell’Europa? Su questo interrogativo il Gruppo di discussione XYZ organizza per venerdì 11 gennaio, dalle ore 17, un incontro con il professor Alessandro Volpi,...

Si terrà giovedì 10 gennaio dalle ore 17,30 alle 19,30 nei locali della ex circoscrizione di San Vito l'incontro organizzato dall'associazione Conpartecipo che offre a tutti gli interessati un momento di riflessione a partire dalla rilettura dei messaggi di fine anno di Mattarella e Papa Francesco.Le parole chiave dei due...

Il consigliere Paolo Marcheschi (Fdi) ha commentato il via libera della Giunta regionale al ricorso alla Consulta sul decreto sicurezza del ministro Salvini: “Il ricorso di Rossi è un affronto ai toscani e non a Salvini.