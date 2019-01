Corso per soccorritori alla Misericordia di Capannori

martedì, 15 gennaio 2019, 09:35

Il 21 gennaio, alle 21, presso la sede della Misericordia di Capannori, prenderà avvio un nuovo corso per formatori di livello base e avanzato. E’ un’opportunità per imparare manovre salvavita, applicabili in ogni situazione (in ambito domestico o in luoghi pubblici durante lo svolgimento delle commissioni quotidiane), nonché per diventare volontari della Misericordia: per rendersi utili nei confronti del prossimo. Il corso è aperto a tutta la popolazione, età minima di partecipazione 16 anni. Per informazioni o iscrizioni chiamare il numero 0583936771 o rivolgersi presso la sede della Misericordia in via Romana 74 Capannori.