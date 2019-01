Ctt Nord, Baccelli: "Arrivano gli effetti positivi della riforma Tpl, nuovi mezzi e innovazione per rendere appetibile il servizio a tutti i cittadini"

venerdì, 11 gennaio 2019, 12:08

«Siamo sulla strada giusta e risultati che cominciano ad arrivare devono spronarci ad andare avanti per migliorare ancora. Se fino ad ora, infatti, rispetto all'applicazione del cosiddetto contratto ponte del Trasporto pubblico locale, sono stati più evidenti gli aspetti svantaggiosi, come quello dell'aumento delle tariffe (che la Regione ha calmierato per le fasce più deboli), oggi possiamo dire che cominciano a vedersi i lati positivi, quelli che per noi rappresentano il cuore della riforma del Tpl in Toscana. Innanzitutto i nuovi bus: i 162 di CTT Nord entrati in servizio dal 2015, di cui 9 a Lucca presentati solo pochi giorni fa, stanno a testimoniare questa volontà di ammodernamento del parco automezzi. In secondo luogo, il miglioramento della fruibilità del servizio, da parte di tutti. In questo senso, l'innovazione che si introduce oggi con le card elettroniche, sta a significare l'aggiunta di un tassello decisivo per rendere il mezzo di trasporto pubblico facilmente accessibile, semplice e moderno. L'idea di fondo che ci ispira, l'obiettivo fondamentale a cui tendiamo è far sì che il Tpl non rivesta più esclusivamente un carattere sociale, non sia cioè solo ad appannaggio di studenti e pendolari, ma diventi una vera e valida alternativa per tutti i cittadini toscani all'uso del mezzo privato».

Così Stefano Baccelli, presidente della commissione Ambiente, Trasporti ed Infrastrutture del Consiglio regionale, intervenendo a nome della Regione alla presentazione del "biglietto elettronico" questa mattina nella sede della CTT Nord a Lucca.