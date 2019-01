Dal 28 gennaio il Centro Prelievi della Croce Verde P.A. Lucca sarà trasferito nei nuovi locali siti presso l'edificio ex Banca BPM , Via Sarzanese n.1785

Altre notizie brevi

giovedì, 24 gennaio 2019, 17:57

Si terrà alle 10,30 di domani, venerdì 25 gennaio, nella Galleria delle Statue di Palazzo Ducale, la consueta celebrazione del Giorno della Memoria, in ricordo della Shoah, della persecuzione dei cittadini ebrei e degli italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti.

giovedì, 24 gennaio 2019, 17:50

C'è tempo fino alle 13 del 30 gennaio per segnalare la propria richiesta di intervento alla seduta di consiglio comunale dedicato ai temi della sanità.

giovedì, 24 gennaio 2019, 17:35

Paolo Gentiloni Lunedì 28 a Lucca presenta il suo ultimo libro "La sfida impopulista. Da dove ripartire per tornare a vincere". In questo suo ultimo libro, edito da Rizzoli, l'ex presidente del consiglio dei ministri ripercorre la sua stagione di governo - l'arrivo a Palazzo Chigi dopo la sconfitta del...

giovedì, 24 gennaio 2019, 13:44

L'amministrazione comunale ha indetto una gara con procedura aperta per l'alienazione di immobili di proprietà comunale in unico lotto situati in via Scatena a Santa Margherita. Il compendio immobiliare in vendita, per un importo a base d'asta di 1 milione e 620 mila euro con offerta al rialzo, è costituito...

giovedì, 24 gennaio 2019, 10:41

Lucca si mobilita per Giulio Regeni, a tre anni dalla sua scomparsa. E anche la città si unisce al resto di Italia, per chiedere verità e giustizia per l'assassinio del dottorando italiano, ucciso, in una situazione che rimane ancora da chiarire, all'inizio del 2016 in Egitto.

mercoledì, 23 gennaio 2019, 17:14

Domenica prossima presso i Vivai Marino Favilla a Picciorana, 262 a Lucca, si concluderà la gara di pasticceria iniziata a dicembre. Gli iscritti adulti e bambini si contenderanno i premi per la miglior Missio/Torta 2019. Tutti hanno partecipato superando i vari steps sotto la supervisione della nota Maestra Pasticcera Sandra...

mercoledì, 23 gennaio 2019, 15:25

Domani, giovedì 24 gennaio alle ore 21.00 ad Artè è in programma lo spettacolo teatrale 'Stanotte ho saputo che c'eri' tratto dal romanzo di Oriana Fallaci 'Lettera a un bambino mai nato' con Franco Oppini, Adriana Palmisano, Rita Pasqualoni e Mariella Gravinese, musiche originali di Mino Freda, regia di Mariella Gravinese.

mercoledì, 23 gennaio 2019, 15:24

mercoledì, 23 gennaio 2019, 15:15

Si attenua l'ondata di maltempo che ha interessato la Toscana nei giorni scorsi. Tuttavia per la giornata di domani, 24 gennaio, la Sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un codice giallo per vento forte che interesserà tutta le regione con validità dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte...

mercoledì, 23 gennaio 2019, 10:44

Tornano gli appuntamenti con gli attori 2019 grazie alla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo, Teatro del Giglio e Fondazione Banca del Monte di Lucca. All'Auditorium del Palazzo delle Esposizioni, sabato 26 gennaio alle 18, Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni, in scena al Teatro del Giglio con lo spettacolo "A testa...