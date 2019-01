Elezione segretario nazionale: riunione del circolo Pd di Altopascio

lunedì, 14 gennaio 2019, 10:37

La riunione del Circolo del Partito Democratico di Altopascio è convocata per martedì 15 gennaio alle 21, in Piazza Degli Ospitalieri, Sala Granai. Con la riunione dei Circoli, inizia il percorso che porterà all'elezione del segretario nazionale del Partito Democratico.



Dopo l'illustrazione delle linee programmatiche, gli iscritti potranno votare i candidati a Segretario nazionale, scegliendo tra: Roberto Giachetti; Maurizio Martina; Francesco Boccia; Nicola Zingaretti; Dario Corallo; Maria Saladino.



Il diritto di voto è riservato ai soli iscritti; tuttavia, le riunioni dei Circoli del Partito Democratico sono aperte alla partecipazione anche di elettori e simpatizzanti. Dopo la prima fase, i candidati più votati concorreranno alle primarie per l'elezione del Segretario nazionale del Partito Democratico, che si svolgeranno domenica 3 Marzo 2019 ed a cui potranno partecipare anche i non iscritti.