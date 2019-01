Fagni e Marconi (Lega Altopascio): "Rottura tubature, continuano le brutte figure dell'amministrazione"

Altre notizie brevi

sabato, 5 gennaio 2019, 18:52

I 'Presepi nelle Cappelle dei Palazzi di città e campagna' sono stati visitati da oltre mille persone, hanno lasciato commenti di approvazione, con ricordi di grande suggestione.Centinaia i turisti provenienti da diverse regioni d'Italia e stranieri, sopratutto per la fine d'anno. Sorpresi ed entusiasti di scoprire anche la tradizione lucchese...

sabato, 5 gennaio 2019, 17:12

"Rossi non perde occasione per dimostrare la differenza tra la Sinistra e la Destra. La nuova presa di posizione del Governatore fa chiarezza agli elettori: tra chi sta con gli italiani e chi sta invece con i clandestini, tra chi contrasta le politiche del Governo nazionale, che cercano soltanto di...

sabato, 5 gennaio 2019, 14:35

L'incrocio fra la strada provinciale di Sottomonte e la via comunale di Ponte Strada a Guamo sarà reso più sicuro. L'amministrazione comunale, in collaborazione con la Provincia di Lucca, ha infatti predisposto un piano di interventi che consentirà, sopratutto nelle ore di punta quando il traffico è più intenso, un...

sabato, 5 gennaio 2019, 12:13

Contro il decreto sicurezza del Governo la Regione Toscana farà ricorso alla Corte Costituzionale, con una delibera che sarà approvata nella seduta di Giunta di lunedì prossimo. Lo annuncia il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, confermando il pieno sostegno alla protesta dei sindaci, che, dice, "fanno bene a ribellarsi...

sabato, 5 gennaio 2019, 11:51

L'amministrazione Tambellini dà il benvenuto a chi visita Lucca nei mesi più freddi dell'anno e a chi viene fare acquisti in occasione dei saldi nelle centinaia di negozi di uno dei più importanti Centri commerciali naturali della Toscana.

venerdì, 4 gennaio 2019, 17:05

Il Movimento 5 Stelle Lucca ricorda a tutti l’iniziativa “Giocattoli in Movimento”, raccolta, scambio, riuso e donazione di giocattoli. Bambini e genitori ci troveranno in centro Lucca domenica 6 gennaio dalle 15 alle 18 con un gazebo in piazza San Frediano o in alternativa in Piazzetta San Cristoforo.

venerdì, 4 gennaio 2019, 16:39

Sabato 5 gennaio alle 11 alla libreria Ubik di via Fillungo si presenta il libro di Sofia Domenici Sunshine. Ingresso gratuito.

venerdì, 4 gennaio 2019, 15:02

Si rinnova sabato 5 gennaio 2018 alle 10.30 nella Pediatria dell'ospedale San Luca, l'appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco di Lucca, la tradizionale festa con la consegna dei regali da parte della simpatica vecchietta ai bambini, ricoverati e non.

venerdì, 4 gennaio 2019, 14:45

"Abbiamo già iniziato ma in questi prossimi giorni ci ritroveremo per discutere insieme ogni singola situazione che, a maggio, andrà al voto. La nostra volontà è di collaborare al massimo per ribaltare le giunte di sinistra, senza tuttavia escludere, sulla base di ogni singola realtà, eventuali peculiarità civiche.

venerdì, 4 gennaio 2019, 14:13

Le prime a rientrare in campo per la Libertas Femminile saranno le Giovanissime di mister Del Carlo, che Sabato alle ore 16:30 esordiranno sul campo sportivo Zara contro il Pisa.