FI Capannori: "Scorretto modo di fare politica da parte del Pd"

sabato, 19 gennaio 2019, 09:03

Il direttivo e gruppo consiliare Forza Italia Capannori commenta l'iniziativa di chiedere firme ai cittadini casa per casa per autolegittimare la propria candidatura.



"Quello che è successo in questi giorni - dichiara - rappresenta il modo, a nostro parere, più scorretto di fare politica. Autolegittimare la propria candidatura chiedendo firme ai cittadini di Capannori casa per casa. Già capiamo che qualcosa non va. Mettiamoci nei panni di un cittadino: se firma tutto ok. Se non firma, l'addetto alla raccolta saprà che li, in quell'abitazione, c'è una persona non amica dell'amministrazione. La paura porta quindi a firmare sempre! Ma sappiate che poi dopo il timore viene la rabbia. Questo metodo è la sintesi del modo di fare applicato in questo comune da cinque anni. Sei amico: hai il nostro aiuto. Non lo sei? Non hai niente. Anzi, magari saremo contro di te. Ecco quindi quello che forse è il primo motivo che alimenta la nostra ostilità al sistema Capannori Pd. Tutto ciò dovrà essere demolito. Tutto ciò dovrà essere cancellato dopo il 26 maggio con Forza Italia e il centrodestra unito. Sperando che questa sia una delle ultime pagine vergognose fra le tante. Non abbiate paura nei prossimi mesi di manifestare con noi il vostro dissenso".