Formetica, aperte le iscrizioni a percorsi per la creazione di impresa e lavoro autonomo per il cartario

Altre notizie brevi

martedì, 29 gennaio 2019, 22:52

Nell'ambito delle iniziative per la giornata della memoria, la Società di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi organizza, domenica 3 febbraio alle 18, alla Casa del Popolo di Verciano, (in via dei Paoli 22), l'iniziativa "Dialogando con la memoria: incontro con Dante Unti e Davide Massei.

martedì, 29 gennaio 2019, 16:08

L'amministrazione Menesini conferma il proprio sostegno alla prima infanzia. Nel 2019 erogherà un rimborso del 60% delle rette a tutte le famiglie dei bambini iscritti ai nidi comunali e privati accreditati che usufruiscono dei buoni servizio.

martedì, 29 gennaio 2019, 13:14

La scadenza dell’Imposta Comunale di Pubblicità (ICP) è confermata per il 31 gennaio prossimo. L’imposta riguarda le imprese che fanno uso di messaggi pubblicitari per promuovere la propria attività (manifesto, insegna, locandina o altro).

martedì, 29 gennaio 2019, 12:55

"Non abbiamo più intenzione di perdere tempo, ci aspettiamo una profonda revisione della legge con maggiore tutela nei confronti dell'attività economica svolta dagli agricoltori. Basta essere sotto scacco di alcune lobby di cacciatori" così Francesco Miari Fulcis, presidente di Confagricoltura Toscana spiega l'abbandono del tavolo convocato dalla Regione sulla nuova...

martedì, 29 gennaio 2019, 12:53

Inizia il 2 febbraio il nuovo ciclo di corsi, laboratori ed eventi al centro di educazione al riuso Grossomodo del Foro Boario.

martedì, 29 gennaio 2019, 12:13

Ance Toscana Nord commenta la recente Manovra di bilancio e ribadisce il monito lanciato pochi giorni fa dal Presidente di Confindustria Boccia: far ripartire i cantieri per far ripartire il Paese.

martedì, 29 gennaio 2019, 10:44

Due novità a partire dal 1° febbraio 2019 per il servizio di TPL extraurbano: tornano gli abbonamenti settimanali e diminuiscono i costi dei biglietti fatti a bordo. "Si tratta – spiega l'assessore a trasporti e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli – di due misure di ulteriore affinamento e di equità del servizio.

martedì, 29 gennaio 2019, 09:59

Torna come ogni anno all'auditorium Da Massa Carrara di Porcari il Festival della Magia, spettacolo dedicato ai bambini e non solo. Sul palco Greta Pini, il Mago Novas e il Mago Mirco Menegalli. Lo spettacolo è in programma domenica 3 febbraio alle 17 e sarà presentato da Marion Venturini.

lunedì, 28 gennaio 2019, 18:05

Gli operai della Cucirini Cantoni Coats, la fabbrica per eccellenza del territorio lucchese, a confronto con i giovani studenti e lavoratori di oggi, in una serata di racconti e lotte condivise, di sogni realizzati e infranti, ideali e lavoro.

lunedì, 28 gennaio 2019, 13:13

Inizieranno questa settimana i gazebo informativi del movimento CasaPound Italia sul territorio di Capannori. CasaPound, che ha aperto ad ottobre una sede a Marlia, sarà presente da oggi ad aprile anche ai mercati settimanali. Questa settimana l'appuntamento è mercoledì 30 a Guamo, giovedì 31 a Marlia evenerdì 1 febbraio a...