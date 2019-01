Gare settore giovanile As Lucchese e settore femminile Libertas

Altre notizie brevi

venerdì, 4 gennaio 2019, 17:05

Il Movimento 5 Stelle Lucca ricorda a tutti l’iniziativa “Giocattoli in Movimento”, raccolta, scambio, riuso e donazione di giocattoli. Bambini e genitori ci troveranno in centro Lucca domenica 6 gennaio dalle 15 alle 18 con un gazebo in piazza San Frediano o in alternativa in Piazzetta San Cristoforo.

venerdì, 4 gennaio 2019, 16:39

Sabato 5 gennaio alle 11 alla libreria Ubik di via Fillungo si presenta il libro di Sofia Domenici Sunshine. Ingresso gratuito.

venerdì, 4 gennaio 2019, 15:02

Si rinnova sabato 5 gennaio 2018 alle 10.30 nella Pediatria dell'ospedale San Luca, l'appuntamento con la Befana dei Vigili del Fuoco di Lucca, la tradizionale festa con la consegna dei regali da parte della simpatica vecchietta ai bambini, ricoverati e non.

venerdì, 4 gennaio 2019, 14:45

"Abbiamo già iniziato ma in questi prossimi giorni ci ritroveremo per discutere insieme ogni singola situazione che, a maggio, andrà al voto. La nostra volontà è di collaborare al massimo per ribaltare le giunte di sinistra, senza tuttavia escludere, sulla base di ogni singola realtà, eventuali peculiarità civiche.

venerdì, 4 gennaio 2019, 13:53

L'associazione "Sinistra con" è al fianco dei sindacati lucchesi: che stamani (giovedì 4 gennaio) scendono in piazza, davanti alla Prefettura, per protestare contro la legge di bilancio, appena varata dal governo di Salvini e di Di Maio.

venerdì, 4 gennaio 2019, 13:17

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del PD, interviene in merito al dibattito acceso sul cosiddetto "Decreto Sicurezza"."E' vero - esordisce -, il cosiddetto "decreto sicurezza" è legge dello Stato e quindi va rispettato, ma è altrettanto vero che presenta evidenti aspetti di incostituzionalità e che per il meccanismo...

venerdì, 4 gennaio 2019, 11:18

Considerato il drastico abbassamento delle temperature di questi giorni, Geal, l'azienda che gestisce il servizio idrico nel Comune di Lucca, raccomanda gli utenti di proteggere il contatore. La protezione dei contatori e delle tubature può essere fatta con materiali isolanti antigelo -anche stracci di lana- per evitarne la rottura, prestando...

venerdì, 4 gennaio 2019, 09:27

Riprende, dopo la pausa natalizia, “Italiam non sponte sequor” - Lettura dell'Eneide di Virgilio, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca,...

giovedì, 3 gennaio 2019, 19:00

"È anni che insistiamo e chiediamo interventi urgenti contro il proliferare di animali selvatici come gli ungulati che hanno abbondantemente superato il numero compatibile con il territorio. Adesso purtroppo è accaduta la tragedia e non possiamo nascondere che si poteva fare qualcosa per evitarla."

giovedì, 3 gennaio 2019, 15:37

Il Commissario Provinciale Lega Toscana Ilaria Quilici interviene in merito alla bolletta dell'azienda ASCIT: "Ancora una volta portiamo all'evidenza e all'attenzione dei cittadini di Capannori lo "scorretto comportamento" dell'azienda ASCIT Spa nei confronti degli utenti - esordisce Quilici - .