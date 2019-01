Ghiaccio sulle strade montane, Gabriele Bianchi (M5S): “Salvaguardare la sicurezza dei cittadini”

lunedì, 14 gennaio 2019, 17:41

“Spargimento del sale in tutte le strade montane, la Regione si attivi assieme a Anci, Upi e Protezione civile in modo da potenziare la sicurezza lungo le arterie della Valle del Serchio e della Garfagnana così come richiesto di recente dai sindacati degli autoferrotranvieri e da molti automobilisti”. Così il consigliere reigonale del Movimento 5 stelle Gabriele Bianchi interviene con una mozione a propria firma che sarà discussa domani in Consiglio. “Con il riordino delle funzioni e il taglio dei fondi avvenuto negli scorsi anni le province hanno dimezzato la dotazione organica e ridotto la spesa. Solo in Toscana – prosegue Bianchi – parliamo di un miliardo di euro nel 2015, due miliardi nel 2016 e tre miliardi nel 2017. Questo ha portato all’impossibilità di garantire l’abituale manutenzione ordinaria sugli oltre 8mila 200 chilometri di strade toscane con effetti pesantissimi su cittadini e imprese per la chiusura di interi tratti viari”. Il maggior numero d’incidenti avviene lungo la viabilità locale. Ma il riassetto finanziario ha fatto sì che i municipi fossero costretti a stringere i rubinetti e ridurre anche i servizi di controllo. “Un danno – spiega Bianchi - che va accentuandosi nei periodi invernali quando il ghiaccio che si crea sull’asfalto, in particolar modo nelle zone montane, amplifica i rischi. Per questa ragione crediamo sia indispensabile che la Regione agisca in supporto agli altri enti affinché sia garantito a tutti i cittadini un servizio di viabilità sicuro ed efficiente”.