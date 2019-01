Incidente mortale A1, Miari Fulcis (Confagricoltura): "Pagata a caro prezzo la scelta di non ascoltare l'allarme degli agricoltori"

Altre notizie brevi

giovedì, 3 gennaio 2019, 15:37

Il Commissario Provinciale Lega Toscana Ilaria Quilici interviene in merito alla bolletta dell'azienda ASCIT: "Ancora una volta portiamo all'evidenza e all'attenzione dei cittadini di Capannori lo "scorretto comportamento" dell'azienda ASCIT Spa nei confronti degli utenti - esordisce Quilici - .

mercoledì, 2 gennaio 2019, 16:44

Dopo una lunga malattia, all'età di 70 anni, è morta Giovanna Tonazzini, socia dell'associazione Luccasenzabarriere onlus. "A nome dell'associazione voglio esprimere le nostre più sentite condoglianze ai familiari della nostra socia Giovanna e in particolare alle sue tre figlie" è il messaggio di condoglianze del presidente della onlus Domenico Passalacqua.

mercoledì, 2 gennaio 2019, 11:20

Chiuderà domenica 6 gennaio la mostra “Angeli, litografi a Lucca”, a cura di Mauro Lovi, che ripercorre la storia della stamperia Angeli, fondata nel 1948 in via della Zecca da Giulio Angeli, che acquistò un torchio litografico e cominciò a lavorare realizzando stampati ed etichette per aziende.

lunedì, 31 dicembre 2019, 16:03

Potere al Popolo Lucca interviene in seguito alla morte di un detenuto nel carcere di San Giorgio: "Il 26 dicembre Massimo è morto nel carcere San Giorgio di Lucca. Era affetto da diabete e, come denunciato dalla figlia, la sua condizione non era compatibile con quella del carcere.

lunedì, 31 dicembre 2019, 12:17

Pagelle di fine anno, alla giunta Tambellini, da parte di Remo Santini e delle liste civiche SiAmoLucca e Lucca in Movimento. Passando in rassegna tutti i settori, l'ex candidato sindaco boccia molte delle scelte fatte nel 2018.

lunedì, 31 dicembre 2019, 12:16

La sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali vengono prima di tutto. È per questo che l'amministrazione comunale, in occasione dei festeggiamenti di fine anno, invita la popolazione a seguire una serie di regole del buonsenso.È bene essere coscienti che ogni anno in tutta Italia ci sono molti feriti,...

domenica, 30 dicembre 2018, 17:54

Dal Gruppo regionale del M5S Toscana, dichiarazioni del consigliere regionale Gabriele Bianchi sulla tragedia avvenuta nel carcere di Lucca:

domenica, 30 dicembre 2018, 12:15

"Finalmente si valuterà l'opportunità di procedere, a decorrere dall'anno 2020, alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto del lavoro".

sabato, 29 dicembre 2018, 18:45

"La scomparsa del tenente Lio Casini lascia un vuoto profondo nell'ambiente delle Associazioni d'arma non solo di Lucca ma dell'intera comunità provinciale, tanto è stato un punto di riferimento per numerosi sodalizi militari, in particolare per l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (UNUCI), della quale è stato membro del Consiglio Direttivo...

sabato, 29 dicembre 2018, 17:14

Dura presa di posizione del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE dopo i gravissimi eventi critici accaduti nelle carceri di Trento e Lucca. E il sindacato, che accusa il Governo di non avere assunto fino ad ora provvedimenti concreti per fronteggiare l'emergenza, chiede al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede di sospendere...