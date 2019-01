Incontro con Alessandro Volpi sull’Europa

Altre notizie brevi

martedì, 8 gennaio 2019, 17:48

Venerdì 11 gennaio, dalle 21 alle 22, secondo appuntamento di “Scuola Aperta” per la Secondaria di Primo Grado di Ponte a Moriano.

martedì, 8 gennaio 2019, 15:57

L’Azienda USL Toscana Nord Ovest nel replicare all’articolo di CISL FP Toscana Nord sul nuovo orario della Riabilitazione "non è stata precisa, ma anzi ha riferito notizie non rispondenti al vero che devono essere ricondotte nell’alveo della realtà dei fatti" commenta CISFL FP Toscana Nord e così, per voce del...

martedì, 8 gennaio 2019, 14:24

Mercoledì 9 gennaio dalle ore 18 alla Libreria Lucca Sapiens in via Borgo Giannotti 247 saranno presenti Luca Tronchetti e Duccio Casini per autografare il loro libro ‘Mi ritorni in mente. Lucchese tra storia e leggenda’ che sta andando verso il tutto esaurito nelle librerie della città”.

martedì, 8 gennaio 2019, 14:20

"Ormai è una triste e consolidata abitudine-afferma amareggiata Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-quella di constatare, dati alla mano, come nella piana di Lucca la qualità dell'aria sia decisamente pessima." "Gli ultimi rilevamenti di questo inizio d'anno-prosegue il Consigliere-sono addirittura i peggiori dell'ultimo quadriennio e ciò testimonia chiaramente...

martedì, 8 gennaio 2019, 10:02

Si terrà giovedì 10 gennaio dalle ore 17,30 alle 19,30 nei locali della ex circoscrizione di San Vito l'incontro organizzato dall'associazione Conpartecipo che offre a tutti gli interessati un momento di riflessione a partire dalla rilettura dei messaggi di fine anno di Mattarella e Papa Francesco.Le parole chiave dei due...

lunedì, 7 gennaio 2019, 19:16

Il consigliere Paolo Marcheschi (Fdi) ha commentato il via libera della Giunta regionale al ricorso alla Consulta sul decreto sicurezza del ministro Salvini: “Il ricorso di Rossi è un affronto ai toscani e non a Salvini.

lunedì, 7 gennaio 2019, 17:58

In relazione alla segnalazione della CISL in merito all’orario del servizio di riabilitazione, la ASL evidenzia che la nuova articolazione dell’orario di lavoro che riguarda il settore della riabilitazione anche di Lucca e Viareggio è in realtà in discussione da ottobre 2017.

lunedì, 7 gennaio 2019, 15:14

Uno dei testi più famosi e dissacranti di Dario Fo e Franca Rame 'Coppia aperta, quasi spalancata', scritto nel 1983, giovedì 10 gennaio alle ore 21.15, nell'ambito della stagione teatrale promossa dal Comune e gestita da 'Battista Ceragioli Management', approda al Cinema Teatro Artè di Capannori, con due grandi interpreti:...

lunedì, 7 gennaio 2019, 14:39

«Toscana fuori dalle regioni benchmark sulla spesa sanitaria? L'avevamo purtroppo preconizzato già nel giugno scorso. Se infatti era stata messa fuori rosa già per i bilanci del 2015, quelli 2016 sono ancora peggiori per cui non c'era scampo.

lunedì, 7 gennaio 2019, 14:13

"Episodio alquanto imbarazzante per il primo cittadino Giordano Ballini. La minoranza consiliare chiede l’annullamento del consiglio comunale del 28/12/2018 per mancanza del numero legale (il regolamento prevede la metà dei componenti il consiglio precisamente sei e non cinque) e per la mancata convocazione di un consigliere.