Incontro con i quotidiani locali

Altre notizie brevi

sabato, 26 gennaio 2019, 12:03

Lunedì 28 gennaio alle ore 21.00 nella sala Pardi del polo culturale Artémisia di Tassignano si terrà il primo incontro del 'Gruppo di lettura' nell'ambito dell'iniziativa 'Le emozioni che muovono il mondo'. Saranno scelti, letti e commentati collettivamente alcuni romanzi che affrontano tematiche relative al mondo degli affetti. Ingresso libero.

sabato, 26 gennaio 2019, 11:36

Resteranno chiusi per tutta la giornata di lunedì 28 gennaio gli sportelli della Geal di servizio agli utenti. La chiusura giornaliera è necessaria per permettere il rientro degli sportelli negli uffici della sede di Viale Luporini dell'azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel comune di Lucca.

sabato, 26 gennaio 2019, 11:20

Martedì 29 gennaio, nella Saletta Catalani del San Luca Palace Hotel (ore 21), il Circolo Catalani organizza una serata introduttiva al balletto condotta da Sara Vannelli. Un ascolto guidato con l’ausilio di conversazioni e video: un percorso che, iniziando dalla danza classico-accademica, giungerà ad approfondire - in modo particolare -...

sabato, 26 gennaio 2019, 00:03

Ecco tutte le gare del settore giovanile As Lucchese e settore femminile Libertas in programma durante questo week-end:

venerdì, 25 gennaio 2019, 17:43

I militari del nucleo radiomobile della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, nel corso della nottata del 20 gennaio, a Piano di Coreglia, nel piazzale di un esercizio pubblico, hanno controllato un ragazzo 18enne di Lucca mentre camminava a piedi tra le auto in sosta.

venerdì, 25 gennaio 2019, 17:43

Un grande ritorno all’insegna dell’arte e della creatività quello de Le Rinascenze, la manifestazione artistica giunta alla sua seconda edizione che conferma l’appuntamento del 18 e 19 maggio presso Villa Reale (Marlia), a seguito del grande successo ottenuto nel 2018.

venerdì, 25 gennaio 2019, 16:48

Il consiglio direttivo della commissione nazionale italiana per l'Unesco ha espresso parere favorevole all'iscrizione nella 'Lista Propositiva nazionale' (Tentative List) della candidatura della Via Francigena in Italia. Soddisfatti la vicepresidente della Regione Monica Barni, titolare della delega alla cultura, e l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo.

venerdì, 25 gennaio 2019, 13:52

"Prendendo spunto dall'improvvida decisione di eliminare, a Lucca, la Carta Argento che prevedeva una tariffa agevolata per le persone anziane-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-abbiamo, quindi, deciso di redigere una mozione(che è iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio) in cui si chiede alla Giunta...

venerdì, 25 gennaio 2019, 12:39

La A.S. Lucchese Libertas annuncia ufficialmente di aver acquisito in prestito, fino al 30 giugno 2019, il diritto alle prestazioni sportive di Antonio Di Nardo, attaccante classe '98 di proprietà della Sampdoria.

venerdì, 25 gennaio 2019, 12:04

Il Popolo della Famiglia di Lucca ritiene che non sia sufficiente prendere le distanze da chi si è reso colpevole di azioni vandaliche all'interno delle scuole occupate di Pisa."Come ha avuto modo di affermare Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia - dichiara -, bisogna condannare le stesse occupazioni che,...