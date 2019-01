Incontro pubblico a Lucca il 1 febbraio, ospite Paola Rudan

mercoledì, 30 gennaio 2019, 17:55

Il 1° febbraio, alle ore 18.00 presso la Biblioteca Agorà di Lucca, Non una di meno Lucca invita a parlare di donne e lavoro e del senso dello sciopero femminista internazionale che si svolgerà anche in Italia l'8 marzo. Ospite dell'incontro Paola Rudan, ricercatrice dell'Università di Bologna di Non Una di Meno Bologna.

Si parlerà anche della proposta del 'reddito di autodeterminazione' presentata da Non una di meno nazionale nel Piano femminista divulgato nel novembre 2017 in occasione della seconda grande manifestazione nazionale contro la violenza di genere.

L'8 marzo il movimento Non Una di Meno ha indetto per il terzo anno consecutivo lo sciopero femminista dalle attività di produzione e riproduzione, per rifiutare i ruoli e le gerarchie di genere e per dare una risposta forte contro tutte le forme di violenza che sistematicamente colpiscono le nostre vite, in famiglia, sui posti di lavoro, per strada, negli ospedali, nelle scuole, dentro e fuori i confini.

