Indetta gara per alienazione di immobili comunali in via Scatena a Santa Margherita

giovedì, 24 gennaio 2019, 13:44

L'amministrazione comunale ha indetto una gara con procedura aperta per l'alienazione di immobili di proprietà comunale in unico lotto situati in via Scatena a Santa Margherita. Il compendio immobiliare in vendita, per un importo a base d'asta di 1 milione e 620 mila euro con offerta al rialzo, è costituito da tre edifici ad uso magazzino e manufatti un tempo adibiti a serre oggi dismessi e inagibili ed ha una superficie catastale complessiva di 20.910 metri quadrati compresa la superficie coperta di 3 fabbricati, di cui due risalenti agli anni Ottanta, corredati dalle relative resedi in parte a prato e in parte asfaltate. L'area dove sorge il compendio immobiliare è a destinazione artigianale e produttiva.

“Dalla cessione dell’area, che per l'ampiezza di spazi e tipologia e stato complessivo dei fabbricati, non è più funzionale agli usi istituzionali – spiega l'assessore al patrimonio Pier Angelo Bandoni - possiamo ricavare risorse importanti da investire sul territorio per realizzare servizi essenziali ed opere pubbliche utili alla comunità”.

Le offerte per partecipare alla gara dovranno pervenire al Comune di Capannori, pena l’esclusione, entro e non oltre il 22 febbraio 2019 in plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: “Comune di Capannori – Ufficio Patrimonio, Piazza Aldo Moro, 1 – 55012 Capannori”. L’apertura delle offerte pervenute avverrà il 25 febbraio 2019 alle ore 10,00 presso il Settore Servizi alla Città del Comune di Capannori.

L'avviso di gara con i relativi allegati per la formulazione della domanda di partecipazione e dell'offerta economica è pubblicato sul sito del Comune www.comune.capannori.lu.it nella sezione 'Gare e concorsi'. Per informazioni tel 0583 428216, 0583 428338, 0583 428248.