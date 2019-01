La croce in via di Sottomonte a Guamo sarà spostata per migliorare la sicurezza dell'incrocio con via di Ponte Strada

sabato, 5 gennaio 2019, 14:35

L'incrocio fra la strada provinciale di Sottomonte e la via comunale di Ponte Strada a Guamo sarà reso più sicuro. L'amministrazione comunale, in collaborazione con la Provincia di Lucca, ha infatti predisposto un piano di interventi che consentirà, sopratutto nelle ore di punta quando il traffico è più intenso, un miglior scorrimento dei veicoli lungo la provinciale favorendo chi deve svoltare oppure si deve immettere dallo stop presente sulla strada comunale.



L'intervento ruota attorno allo spostamento della vecchia croce, che si trova, in corrispondenza dell'intersezione, proprio a lato della carreggiata della via di Sottomonte, che nelle scorse settimane è stata danneggiata in seguito a un incidente che ha coinvolto due automezzi. La croce assieme al suo basamento sarà collocata poche decine di metri più in là, nell'aiuola del parcheggio pubblico di via di Ponte Strada davanti alla scuola primaria. L'operazione sarà resa possibile grazie all'intervento del Comune che "adotterà" il monumento di cui non si è riusciti a risalire al proprietario. Una volta completato questo passaggio la Provincia potrà procedere ad ampliare la sede stradale nel tratto liberato dalla croce.



"Gli obiettivi dell'amministrazione comunale sono due – spiega il presidente del consiglio comunale, Claudio Ghilardi -. Da una parte tutelare un monumento storico a cui i cittadini tengono particolarmente. Dall'altra migliorare la sicurezza di un incrocio transitato ogni giorno da molti cittadini visto che è lo snodo per raggiungere frazioni della zona sud, la scuola primaria di Guamo e attività commerciali e produttive. Per questo abbiamo elaborato questo piano che, fra l'altro, si inserisce nel percorso di valorizzazione dei beni comuni avviato dall'amministrazione Menesini. La nuova collocazione della croce, in un'aiuola e senza togliere alcun posto auto, permetterà infatti di rendere più fruibile il monumento".



Il Comune di Capannori nei prossimi giorni darà il via all'iter amministrativo per spostare il monumento. Sono necessari alcuni passaggi, fra cui attendere il parere della Soprintendenza, vista la storicità del bene. La croce danneggiata e rimossa in occasione dell'incidente – adesso è presente il solo basamento – sarà anche recuperata.