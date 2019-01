L'associazione AIMA Lucca organizza un torneo di Burraco

Altre notizie brevi

giovedì, 31 gennaio 2019, 17:41

Aducons Law & Food è decisa a portare avanti le richieste dei risparmiatori lucchesi che si sono sentiti truffati dagli investimenti nei "diamanti": la macchina delle richieste danni non si ferma nemmeno di fronte al fallimento di una delle due società coinvolte, e ne riceverà invece nuova spinta.

giovedì, 31 gennaio 2019, 16:58

Sabato dalle ore 16 in poi, si svolgerà la conferenza "Infanzia violata: basta business sui minori" a cura dell'Associazione OLAFA, presso il Presidio Lucca (in via Angelo Orzali, 266), per parlare di diritti umani, tutela dei minori e salvaguardia della famiglia.Interverranno:- Dr. Olga Chernikova Balashoff (O.L.A.F.A.)- Marco Viventi (vicepresidente O.L.A.F.A.)- Avv.

giovedì, 31 gennaio 2019, 15:37

A causa del maltempo l'evento in programma sabato 2 febbraio per festeggiare il completamento da parte del Comune della messa in sicurezza e della riqualificazione della frana di Ruota è stato rinviato.

giovedì, 31 gennaio 2019, 14:46

Venerdì 1 febbraio alle ore 10,30 presso l'auditorium di San Micheletto a Lucca l'Associazione Toscana Volontari della Libertà ATVL in collaborazione con l'Istituto Superiore "Pertini" commemora "Il giorno della memoria" alla presenza di numerose classi delle scuole lucchesi.

giovedì, 31 gennaio 2019, 14:17

La commissione cultura della parrocchia di Monte San Quirico organizza in il 3 febbraio una giornata in onore del poeta e scrittore Cesare Viviani

giovedì, 31 gennaio 2019, 12:06

Apriranno domani (1° febbraio) e resteranno aperte fino al prossimo 31 maggio le iscrizioni ai servizi comunali di mensa e trasporto per l'anno scolastico 2019-2020. Le iscrizioni possono essere effettuate in due modalità: online fino al 31 maggio, collegandosi al sito del comune (www.comune.capannori.lu.it alla sezione 'Iscrizione on-line mensa e...

giovedì, 31 gennaio 2019, 12:00

Si è tenuto nell’auditorium della sede direzionale di via Cocchi a Pisa un workshop sul tema delle liste di attesa delle prestazioni ambulatoriali, a suo tempo richiesto dai Comitati di partecipazione, che riuniscono le associazioni di volontariato e di tutela di tutta l’area vasta nord ovest.

giovedì, 31 gennaio 2019, 11:44

Ammontano a 2 milioni e 200mila euro i finanziamenti che per il 2019 saranno destinati a musei, reti di biblioteche e archivi in Toscana. Come già successo nel 2018, anche per quest'anno è stato attivato un contributo ordinario attraverso un sistema semplificato introdotto dalla giunta regionale che garantirà la qualità...

mercoledì, 30 gennaio 2019, 20:19

La A.S. Lucchese Libertas 1905 comunica di aver rescisso consensualmente il contratto di Antonio Cardore, centrocampista classe '97, arrivato a Lucca nell'estate 2017.

mercoledì, 30 gennaio 2019, 18:12

"Ormai i cittadini della piana lucchese ci hanno fatto, purtroppo, l'abitudine - afferma sconsolata Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - scorrendo i pessimi dati relativi alla qualità dell'aria rilevati dalla sempre più tristemente famosa stazione Lucca-Capannori."