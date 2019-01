"Le emozioni che muovono il mondo": giovedì la conferenza 'retorica ed emozioni: società e politica'

Altre notizie brevi

martedì, 22 gennaio 2019, 09:18

Esculapio e la sezione provinciale ENS di Lucca desiderano informare che il giorno 26/01/2019 alle ore 15.30 presso i locali del patronato SIAS di via Matteo Civitali, 60 si terra’ la presentazione del progetto: ESCULAPIO IN LIS.

lunedì, 21 gennaio 2019, 15:07

Domenica 27 gennaio (ore 17, saletta Catalani del San Luca Hotel). prosegue “Come eravamo”, la rassegna cinematografica cult 2018 – 2019, realizzata dal Circolo Amici della Musica “Alfredo Catalani” grazie alla sensibilità ed al prezioso contributo della Farmacia S.

lunedì, 21 gennaio 2019, 13:07

Mercoledì 23 gennaio alle ore 18.00 nella sala Pardi del polo culturale Artémisia di Tassignano, nell'ambito della rassegna 'I misteri della mente' promossa dal Comune in collaborazione con l'Università DEGLI Studi di Firenze si terrà la conferenza dal titolo "Quando la memoria ci inganna: la psicologia delle false memorie".

domenica, 20 gennaio 2019, 12:42

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, interviene per commentare il messaggio di saluto alla diocesi del nuovo arcivescovo di Lucca."Nel messaggio di saluto alla diocesi di cui si appresta a diventare pastore monsignor Paolo Giulietti, ringraziando tutti coloro che operano in organismi al servizio dei cittadini, ha...

sabato, 19 gennaio 2019, 19:05

Riceviamo e pubblichiamo questa breve considerazione a firma Marco Bianchi: "Ormai la sinistra ha perso il senso del ridicolo. Le gradassate li devono aver convinti di essere tornati all'epoca dei liberi comuni e di essere dei podestà. Figuriamoci quanto possa importare a Bolsonaro l'opinione del sindaco di Lucca.

sabato, 19 gennaio 2019, 17:52

I primi sette mesi di governo del cambiamento "ecco cosa stiamo facendo". E' questo il tema dell'incontro pubblico in programma Lunedi sera, 21 gennaio, alle 21, al Dopolavoro Ferroviario di Lucca, Viale Cavour, 123. Nel corso della serata interverrà il senatore M5S Gianluca Ferrara, illustrando ai presenti le iniziative messe...

sabato, 19 gennaio 2019, 13:46

"Un abbraccio all'arcivescovo Italo Castellani e un caloroso benvenuto al nuovo presule e suo successore, Paolo Giulietti". A commentare il passaggio di consegne alla guida della Diocesi sono le liste civiche SìAmoLucca e Lucca in Movimento.

sabato, 19 gennaio 2019, 11:45

"Il Reddito di cittadinanza così come è stato varato dal Governo rischia di non dare le risposte promesse alla Toscana, o perlomeno alla sua fascia di popolazione più povera, sia per motivi quantitativi che di concezione" così Giacomo Martelli, presidente delle Acli della Toscana sui possibili effetti del RdC in Toscana.

sabato, 19 gennaio 2019, 09:48

Lunedì 21 gennaio alle 17 avrà luogo l'incontro con l'autore Matteo Bussola, che presenterà il suo ultimo libro " La vita fino a te". L'evento apre il ciclo di incontri con l'autore: "Pomeriggi in Biblioteca" e rappresenta uno dei momenti di punta del Progetto Scolastico Biblioteca, che quest'anno è dedicato...

sabato, 19 gennaio 2019, 09:03

Il direttivo e gruppo consiliare Forza Italia Capannori commenta l'iniziativa di chiedere firme ai cittadini casa per casa per autolegittimare la propria candidatura."Quello che è successo in questi giorni - dichiara - rappresenta il modo, a nostro parere, più scorretto di fare politica.