Montemagni (Lega): "Autobus Lucca-Viareggio, necessario rispettare le coincidenze con i treni"

venerdì, 18 gennaio 2019, 17:31

“Tanto per cambiare - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale - dobbiamo registrare disagi per chi utilizza i mezzi pubblici; in questo caso specifico ci riferiamo alla tratta Lucca-Viareggio, chiusa per sei mesi a causa di lavori sulla linea, con un servizio di autobus sostitutivi che stando ad alcune segnalazioni sembra non aspettino sempre la coincidenza col corrispettivo treno da Firenze di cui invece, fino al termine dei lavori, dovrebbero esserne la prosecuzione. Un disagio nel disagio per i pendolari che di fatto, in caso di ritardo del convoglio, rischiano di non trovare più la coincidenza per la Versilia”.



“Ovvio, quindi - prosegue il consigliere - che i passeggeri protestino per questo disservizio che, comunque, non è l’unico: proprio recentemente siamo venuti in possesso di un breve video in cui si nota chiaramente una persona costretta addirittura ad aprire l’ombrello all’interno di un autobus a causa di infiltrazioni di acqua piovana durante il tragitto.” “Fatto - insiste Montemagni - che testimonia l’inadeguatezza di alcuni mezzi pubblici, nonostante il più delle volte si cerchi, viceversa, di minimizzare il problema.” “Insomma - conclude Elisa Montemagni -oltre ai consueti ed inaccettabili ritardi e mezzi sovraffollati o che non aspettano le coincidenze, abbiamo anche il bus con la doccia incorporata…”