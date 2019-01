Montemagni (Lega): “Inaccettabile togliere la carta argento per gli anziani"

venerdì, 25 gennaio 2019, 13:52

"Prendendo spunto dall'improvvida decisione di eliminare, a Lucca, la Carta Argento che prevedeva una tariffa agevolata per le persone anziane-afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega-abbiamo, quindi, deciso di redigere una mozione(che è iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio) in cui si chiede alla Giunta toscana d'intervenire prontamente per rivedere la tariffazione entrata in vigore con la stipula del "Contratto Ponte", chiamando anche in causa le amministrazioni locali, ponendo la massima attenzione alle categorie più fragili, come chi ha un'età avanzata e si è visto, improvvisamente, aumentare il costo dell'abbonamento da 50 a ben 310 euro." "Proprio nella città lucchese-prosegue il Consigliere-sono emerse, finora, le maggiori criticità ed è normale che gli utenti, fortemente penalizzati, esprimano il loro forte disappunto." "Per gli anziani-precisa Montemagni-l'autobus è il normale, se non unico, mezzo di trasporto e quindi riteniamo fondamentale che vengano messi nella condizione di poter usufruire di questo servizio pubblico, senza che debbano spendere cifre, spesso fuori dalla loro portata." "Il nostro auspicio è-conclude Elisa Montemagni- che il nostro atto consiliare faccia, dunque, tornare sui suoi passi chi di dovere, ripristinando le vecchie tariffe agevolate per gli anziani e le fasce più deboli della popolazione."