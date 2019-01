Nomina nuovo direttore generale: la conferenza dei sindaci ha espresso parere pressoché unanime sul nominativo presentato dalla regione

giovedì, 17 gennaio 2019, 14:41

“La conferenza dei Sindaci dell’ASL Toscana nord ovest che ho presieduto oggi ha dimostrato come il confronto porti a risultati positivi”. Così l’assessora Stefania Saccardi ha chiuso la seduta di oggi ringraziando i sindaci per il loro contributo al percorso di nomina del nuovo direttore generale della ASL che ora approderà in terza commissione regionale. “La scelta di candidare l’attuale direttore amministrativo, la dott.ssa Maria Letizia Casani è frutto della volontà di puntare su professionalità e capacità, nonché sulla continuità rispetto ad un percorso iniziato dalla dott.ssa De Lauretis in un territorio difficile sia per le dimensioni, sia per la varietà morfologica. “Ho preso l’impegno, anche a nome di Letizia Casani, di incontrare, nei diversi territori, le conferenze dei sindaci per individuare le priorità che dovranno essere affrontate nei prossimi mesi seguendo le indicazioni del PAL”.

Soddisfazione per come si sono svolti i lavori della conferenza, l’ha espressa il presidente Samuele Lippi. “Anche oggi la conferenza è stata concreta, come già aveva dimostrato con l’approvazione all’unanimità del PAL”. “Infatti – prosegue il presidente – la convergenza sul nome della dott.ssa Casani è stata pressoché unanime confermando e sostenendo la scelta della continuità, tenendo conto delle prerogative della Giunta Regionale e della Conferenza dei Sindaci”. “Ringrazio l’assessora per aver accolto l’invito a confrontarsi nelle prossime settimane, insieme alla nuova direzione, con i territori”.