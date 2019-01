Novità per i bus extraurbani: tornano gli abbonamenti settimanali e biglietto a bordo meno caro

Altre notizie brevi

martedì, 29 gennaio 2019, 12:13

Ance Toscana Nord commenta la recente Manovra di bilancio e ribadisce il monito lanciato pochi giorni fa dal Presidente di Confindustria Boccia: far ripartire i cantieri per far ripartire il Paese.

martedì, 29 gennaio 2019, 09:59

Torna come ogni anno all'auditorium Da Massa Carrara di Porcari il Festival della Magia, spettacolo dedicato ai bambini e non solo. Sul palco Greta Pini, il Mago Novas e il Mago Mirco Menegalli. Lo spettacolo è in programma domenica 3 febbraio alle 17 e sarà presentato da Marion Venturini.

lunedì, 28 gennaio 2019, 18:05

Gli operai della Cucirini Cantoni Coats, la fabbrica per eccellenza del territorio lucchese, a confronto con i giovani studenti e lavoratori di oggi, in una serata di racconti e lotte condivise, di sogni realizzati e infranti, ideali e lavoro.

lunedì, 28 gennaio 2019, 13:13

Inizieranno questa settimana i gazebo informativi del movimento CasaPound Italia sul territorio di Capannori. CasaPound, che ha aperto ad ottobre una sede a Marlia, sarà presente da oggi ad aprile anche ai mercati settimanali. Questa settimana l'appuntamento è mercoledì 30 a Guamo, giovedì 31 a Marlia evenerdì 1 febbraio a...

lunedì, 28 gennaio 2019, 13:09

"La sottoscrizione avvenuta il 14 Gennaio scorso tra la forze sociali e la Regione Toscana conferma l'importanza del Durc di Congruità come strumento fondamentale per prevenire fenomeni di illegalità e lavoro nero in edilizia. La sua generalizzazione è uno dei punti fondamentali per il rilancio del settore e l'accordo sottoscritto,...

lunedì, 28 gennaio 2019, 11:28

C'è tempo fino alle 13.00 di mercoledì 30 gennaio per segnalare la propria richiesta di intervento alla seduta di consiglio comunale dedicato ai temi della sanità. Le prenotazioni devono essere inoltrate a ufficiopresidenzaconsiglio@comune.lucca.it. Si precisa a questo riguardo che quanti si sono già prenotati per il consiglio comunale convocato per...

lunedì, 28 gennaio 2019, 11:22

Il Centro Nazionale per il Volontariato esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Gemma Lorenzi, moglie del presidente Pier Giorgio Licheri. E' venuta a mancare nella prima mattina di ieri, domenica 27 gennaio, all'età di 83 anni.

lunedì, 28 gennaio 2019, 10:55

“Abbattere le frontiere: i servizi interbibliotecari” è il titolo di un'iniziativa che si svolgerà domani, martedì 29 gennaio, alla Fondazione Centro Studi Ragghianti di Lucca organizzata e promossa dal SIBIPLUNET – Sistema Bibliotecario della Piana di Lucca (Altopascio, Capannori, Montecarlo e Porcari) – nell'ambito della Rete documentaria lucchese/ Polo SBN...

domenica, 27 gennaio 2019, 13:25

Ancora instabilità in Toscana a causa del transito, oggi, di una perturbazione dal Nord Atlantico associata a forti venti di Libeccio. Per la giornata di domani, lunedì 28 gennaio, la sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un codice giallo per neve per le aree nord-orientali con validità dalle...

sabato, 26 gennaio 2019, 23:50

La società Libertas Femminile Asd smentisce categoricamente la notizia pubblicata oggi da redazioni sportive che la sig.ina Elena Bruno non era più alla guida della nostra squadra partecipante al campionato di serie C nazionale. Il nostro allenatore sarà regolarmente alla guida della squadra domani nella trasferta di San Marino. In...