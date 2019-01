Roberto Panchieri, segretario del circolo centro storico del Pd, difende la scelta del sindaco Tambellini di recarsi a Roma

venerdì, 11 gennaio 2019, 18:33

Roberto Panchieri, segretario del circolo centro storico del Pd, difende la scelta del sindaco Tambellini di recarsi a Roma per una riunione dell'Anci sul decreto Salvini: "Cosa dovrebbe fare un sindaco serio di una città seria, di fronte ad una legge che presenta profili di incostituzionalità, se non partecipare ad una riunione dell'Associazione Nazionali Comuni Italiani, alla vigilia dell'incontro fissato col Presidente del Consiglio per lunedì 14 gennaio? Secondo i Partiti ed i gruppi consiliari del Centro-destra lucchese dovrebbe fregarsene. Ma dove vivono costoro? Davvero la vacua propaganda salviniano-ceccardiana può averli così confusi?! Il Paese è alla vigilia di una recessione economica, il Governo è sull'orlo di una crisi di nervi e,oplà, si contesta il Sindaco della propria città che partecipa ad una riunione nazionale dei sindaci che,unitariamente, chiedono una serie di modifiche al decreto-sicurezza per renderlo davvero applicabile. Suvvia, usciamo dalla propaganda. Facciamo tutti un passo avanti. Occupiamoci dei problemi della città, che non è affatto allo sbando. La maggioranza governa; il miglior modo per contestarla è fare proposte migliori per la soluzione dei problemi. Usciamo dal clima di polemica, fatto spesso di espressioni non appropriate. E' il tempo di guardare più in alto e più lontano".