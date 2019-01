Corso cinema della "Via Francigena Entry Point"

Altre notizie brevi

venerdì, 18 gennaio 2019, 17:25

Termina oggi il primo ciclo dei corsi di formazione dei tecnici scelti dalla Federazione regionale degli ingegneri per effettuare i controlli su 164 insieme di ponti selezionati da Regione, Province, Città Metropolitana e Anci, in seguito all'accordo sottoscritto nell'agosto scorso.

venerdì, 18 gennaio 2019, 16:54

Silvano Cortopassi replica all'assessore Celestino Marchini dopo la risposta alla lettera aperta al sindaco di Lucca sulla sicurezza alla scuola primaria "Martini" a San Marco."Il nostro obiettivo - dichiara - è la sicurezza dei bambini e delle bambine e pensavamo di essere stati chiari nel nostro intervento: c'è necessità, così...

venerdì, 18 gennaio 2019, 16:14

Martedì 5 Febbraio alle 21, presso i locali parrocchiali di San Colombano, avrà inizio il "Corso Unico per Soccorritori Volontari" organizzato dalla Misericordia Santa Gemma di Camigliano.

venerdì, 18 gennaio 2019, 15:48

"Non possiamo tollerare oltre la grave caduta della qualità del servizio ferroviario della linea Pistoia-Lucca, sulla quale, dall'inizio dell'anno, si sono verificati almeno 14 problemi agli impianti, 8 al materiale rotabile e 2 prolungamenti di sosta a cui si aggiungono le criticità derivanti da cause esterne e non imputabili al...

venerdì, 18 gennaio 2019, 15:41

A partire dal 23 gennaio saranno apportate le seguenti modifiche alla linea “E6 – Lucca-Pescia”:Direzione Pescia:

venerdì, 18 gennaio 2019, 12:50

Il Popolo della Famiglia di Lucca celebra oggi i cento anni dell'appello ai liberi e forti di don Luigi Sturzo: "Intendiamo rappresentare sul nostro territorio, in Italia e anche alle prossime elezioni europee la fiammella ancora accesa del popolarismo sturziano, dei cristiani impegnati in politica con un proprio soggetto politico autonomo".

venerdì, 18 gennaio 2019, 11:46

Lunedì 21 gennaio alle ore 21.00 al cinema Artè, nell'ambito della manifestazione 'Le emozioni che muovono il mondo' promossa dal Comunesarà proiettato il film 'Corpo e anima' di Ildiko Enyedi (2017, Ungheria 116').Il film si è aggiudicato l'Orso d'Oro all'ultimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino. Ingresso libero.

venerdì, 18 gennaio 2019, 11:33

Martedì 22 gennaio alle ore 21 al Museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori è in programma una serata in musica con Rossano e Marcello dedicata ai mitici anni '60 e '70. L'evento rientra nella manifestazione 'A veglia col Ponte' promossa dall'associazione culturale Ponte e dal Comune. Ingresso libero.

venerdì, 18 gennaio 2019, 11:29

Domenica 20 gennaio si conclude con vari eventi la manifestazione 'La via dei Presepi di Ruota' promossa dall'associazione culturale Presepe Vivente di Ruota 1990, Parrocchia di Ruota, Comune di Capannori, Terre dei Presepi e gruppo medioevale 'Casteldurante' di San Ginese.

venerdì, 18 gennaio 2019, 11:24

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, commenta l'incriminazione dei quattro presunti responsabili dell'esposizione di uno striscione davanti all'abitazione del sindaco."Un plauso sincero a chi, con le proprie indagini, ha portato alla incriminazione dei quattro presunti responsabili della esposizione di uno striscione inneggiante a Mussolini davanti alla abitazione...