Nuovo incontro del Cnv con il territorio, ospite la direttrice Caritas Donatella Turri

giovedì, 10 gennaio 2019, 10:49

Proseguono nel 2019 gli incontri del secondo lunedì del mese del Cnv - Centro Nazionale per il Volontariato voluti dal presidente Pier Giorgio Licheri per condividere con il territorio analisi e riflessioni su cosa significhi fare oggi volontariato e come si possa vivere l'esperienza della solidarietà.



Dopo l'appuntamento del 10 dicembre con il professor Adriano Fabris, la protagonista del prossimo incontro sarà la direttrice della Caritas Diocesana di Lucca Donatella Turri. Si terrà il 14 gennaio dalle 17 alle 19 e sarà incentrato sul tema della povertà e dei percorsi di inclusione sperimentati sul territorio, partendo dall'analisi dei rapporti povertà di Caritas che rappresentano la fotografia più nitida e reale del tema.



Come direttrice della Caritas Diocesana di Lucca, Donatella Turri è promotrice di molti progetti di innovazione e inclusione sociale, si è occupata nel tempo di cooperazione allo sviluppo, progettazione sociale e di contrasto alle povertà, con un approccio improntato alle tematiche di economia circolare, economia civile, dinamiche partecipative e animazione di comunità.



L'incontro è aperto alla partecipazione di chiunque sia interessato e si svolgerà nella sede del Cnv in via Catalani 158 a Lucca.