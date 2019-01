Panchieri (Pd): "Su immigrazione si perde di vista la realtà"

Altre notizie brevi

lunedì, 7 gennaio 2019, 19:16

Il consigliere Paolo Marcheschi (Fdi) ha commentato il via libera della Giunta regionale al ricorso alla Consulta sul decreto sicurezza del ministro Salvini: “Il ricorso di Rossi è un affronto ai toscani e non a Salvini.

lunedì, 7 gennaio 2019, 17:58

In relazione alla segnalazione della CISL in merito all’orario del servizio di riabilitazione, la ASL evidenzia che la nuova articolazione dell’orario di lavoro che riguarda il settore della riabilitazione anche di Lucca e Viareggio è in realtà in discussione da ottobre 2017.

lunedì, 7 gennaio 2019, 15:14

Uno dei testi più famosi e dissacranti di Dario Fo e Franca Rame 'Coppia aperta, quasi spalancata', scritto nel 1983, giovedì 10 gennaio alle ore 21.15, nell'ambito della stagione teatrale promossa dal Comune e gestita da 'Battista Ceragioli Management', approda al Cinema Teatro Artè di Capannori, con due grandi interpreti:...

lunedì, 7 gennaio 2019, 14:39

«Toscana fuori dalle regioni benchmark sulla spesa sanitaria? L'avevamo purtroppo preconizzato già nel giugno scorso. Se infatti era stata messa fuori rosa già per i bilanci del 2015, quelli 2016 sono ancora peggiori per cui non c'era scampo.

lunedì, 7 gennaio 2019, 14:13

"Episodio alquanto imbarazzante per il primo cittadino Giordano Ballini. La minoranza consiliare chiede l’annullamento del consiglio comunale del 28/12/2018 per mancanza del numero legale (il regolamento prevede la metà dei componenti il consiglio precisamente sei e non cinque) e per la mancata convocazione di un consigliere.

lunedì, 7 gennaio 2019, 09:51

È stato ritrovato il 17enne che sabato 5 gennaio si era allontanato da una struttura di Lammari (Capannori). Ne ha dato notizia su Facebook il sindaco Luca Menesini.

domenica, 6 gennaio 2019, 19:57

Sono in corso le ricerche di un giovane di 17 anni di cui non si hanno più notizie da ieri sera. Il giovane si è allontanato verso le 23 di sabato 5 gennaio da una struttura a Lammari (Capannori) e indosserebbe un giubbotto mimetico, una tuta verde e infradito.

domenica, 6 gennaio 2019, 10:37

All'Istituto Comprensivo Lucca 3 di Sant'Anna continuano le iniziative in occasione delle iscrizioni alle scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2019/2020. Presso la Biblioteca della Scuola secondaria “Carlo Del Prete” in Via Don Minzoni si svolgeranno le assemblee per presentare ai...

domenica, 6 gennaio 2019, 10:05

A conclusione della rassegna "Note di Natale", organizzata dal comune di Montecarlo in collaborazione con le associazioni culturali del territorio, oggi pomeriggio (domenica 6 gennaio) alle 17,30, nella Chiesa di S. Giuseppe, recentemente restaurata e riaperta al culto nell'omonima frazione del comune, si esibiranno i solisti della Filarmonica "Giacomo Puccini"...

sabato, 5 gennaio 2019, 18:52

I 'Presepi nelle Cappelle dei Palazzi di città e campagna' sono stati visitati da oltre mille persone, hanno lasciato commenti di approvazione, con ricordi di grande suggestione.Centinaia i turisti provenienti da diverse regioni d'Italia e stranieri, sopratutto per la fine d'anno. Sorpresi ed entusiasti di scoprire anche la tradizione lucchese...