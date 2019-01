Per una politica ecologica: incontro con Maurizio Pallante a Lucca

Altre notizie brevi

"Ormai i cittadini della piana lucchese ci hanno fatto, purtroppo, l'abitudine - afferma sconsolata Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - scorrendo i pessimi dati relativi alla qualità dell'aria rilevati dalla sempre più tristemente famosa stazione Lucca-Capannori."

Il 1° febbraio, alle ore 18.00 presso la Biblioteca Agorà di Lucca, Non una di meno Lucca invita a parlare di donne e lavoro e del senso dello sciopero femminista internazionale che si svolgerà anche in Italia l'8 marzo.

Sta per iniziare il "Corso di alfabetizzazione digitale per l'età libera", iniziativa del Comune di Lucca, resa possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, realizzata in collaborazione con Auser Volontariato territoriale Lucca.

Completata da parte del Comune la messa in sicurezza e la riqualificazione della frana di Ruota grazie anche ad un finanziamento regionale di 1 milione e 350 mila euro nell'ambito degli interventi per la difesa del suolo.

Come in più occasioni confermato dal presidente Enrico Rossi e dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, lunedì 28 gennaio è stato dato mandato ad Estar (Ente di supporto tecnico amministrativo regionale) di attivare le procedure concorsuali per la copertura di 24 UOC (Unità operative complesse) nelle aziende e negli...

Aperte fino al 22 febbraio le iscrizioni a corsi destinati a inattivi, inoccupati e disoccupati che desiderino acquisire le competenze di base per iniziare un'attività di impresa o lavoro autonomo nel settore cartario (paper e converting).Organizzati da Formetica, in partenariato con Polo Scientifico Tecnico Professionale "E. FERMI" – "G.

Nell'ambito delle iniziative per la giornata della memoria, la Società di Mutuo Soccorso Giuseppe Garibaldi organizza, domenica 3 febbraio alle 18, alla Casa del Popolo di Verciano, (in via dei Paoli 22), l'iniziativa "Dialogando con la memoria: incontro con Dante Unti e Davide Massei.

L'amministrazione Menesini conferma il proprio sostegno alla prima infanzia. Nel 2019 erogherà un rimborso del 60% delle rette a tutte le famiglie dei bambini iscritti ai nidi comunali e privati accreditati che usufruiscono dei buoni servizio.

La scadenza dell’Imposta Comunale di Pubblicità (ICP) è confermata per il 31 gennaio prossimo. L’imposta riguarda le imprese che fanno uso di messaggi pubblicitari per promuovere la propria attività (manifesto, insegna, locandina o altro).

"Non abbiamo più intenzione di perdere tempo, ci aspettiamo una profonda revisione della legge con maggiore tutela nei confronti dell'attività economica svolta dagli agricoltori. Basta essere sotto scacco di alcune lobby di cacciatori" così Francesco Miari Fulcis, presidente di Confagricoltura Toscana spiega l'abbandono del tavolo convocato dalla Regione sulla nuova...