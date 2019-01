Percorso di alfabetizzazione digitale per l'età libera: incontri gratuiti dal 13 febbraio al 22 marzo

mercoledì, 30 gennaio 2019, 16:51

Sta per iniziare il "Corso di alfabetizzazione digitale per l'età libera", iniziativa del Comune di Lucca, resa possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, realizzata in collaborazione con Auser Volontariato territoriale Lucca. Si tratta di un percorso gratuito rivolto a persone in età matura che permetterà ai partecipanti di acquisire conoscenze per l'uso del PC e per la navigazione in internet. In tutto saranno dieci lezioni di gruppo, della durata di due ore ciascuna, che si svolgeranno nei locali del CRED - Centro Risorse Educative e Didattiche in centro storico (via Sant'Andrea n. 33).

"Siamo lieti di poter dare l'avvio a questa proposta che rientra nel quadro più ampio dell'apprendimento permanente, uno dei traguardi che vogliamo raggiungere – commenta l'assessora alle Politiche Formative Ilaria Vietina – Nella società odierna, che evolve e cambia velocemente, non esiste più una distinzione tra una fase di vita destinata all'apprendimento ed una dedicata all'azione, la formazione continua lungo l'arco della vita e in tutti i contesti coinvolge ogni persona. L'alfabetizzazione digitale permette di realizzare una nuova cittadinanza: è possibile interagire con gli enti locali, le istituzioni pubbliche, i servizi sanitari; è possibile prenotare appuntamenti e visite, raccogliere informazioni e stringere relazioni di collaborazione. Intendiamo avviare sul nostro territorio una intensificazione e un coordinamento dei percorsi formali, che si svolgono al CPIA, di cui pochi mesi fa abbiamo inaugurato i nuovi locali, e nelle agenzie formative, informali e non formali di acquisizione di competenze".

"La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca – aggiunge Lucia Corrieri Puliti, vice presidente Fondazione CRL – sostiene da sempre iniziative che promuovono crescita, partecipazione alla vita civile e inclusione. Alfabetizzare significa in questo caso dare alle persone strumenti, ormai sempre più irrinunciabili, per informarsi, aggiornare le proprie competenze e accedere in maniera paritaria alle conoscenze e ai servizi forniti dalla pubblica amministrazione. È un percorso obbligato per garantire equità e condivisione".

Gli incontri si svolgeranno il mercoledì e il venerdì (mattina o pomeriggio) dal 13 febbraio al 22 marzo con il supporto di formatori qualificati. Saranno esplorati e praticati i principali programmi di scrittura e sarà affrontato il tema della navigazione web per imparare a utilizzare piattaforme di pubblica utilità come il sito del Comune di Lucca, il sito Inps etc. ) oltre a siti di conoscenza del nostro territorio e della storia della nostra città . Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare al numero 0583.496026 (la segreteria è aperta il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 12) o scrivere una mail all'indirizzo auserluccainsieme@ausertoscana.it