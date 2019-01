Piano di telefonia mobile, domani l'assemblea pubblica

mercoledì, 23 gennaio 2019, 15:24

Per condividere con la popolazione le novità e i contenuti della proposta del nuovo piano annuale di telefonia mobile, che il Comune ha predisposto assieme a una ditta specializzata, è in programma domani (giovedì 24 gennaio) alle ore 21 nella sala riunioni in piazza Aldo Moro a Capannori un'assemblea pubblica. Saranno presenti l'assessore all'ambiente Matteo Francesconi e un tecnico della ditta.



Il nuovo piano prevede che non ci sarà nessuna nuova antenna di telefonia mobile all'interno delle zone a maggiore densità abitativa dei paesi, già sature di queste infrastrutture di telecomunicazione, e nelle aree più sensibili del comune. Un documento strategico, questo, che si pone l'obiettivo di tutelare i cittadini, le bellezze paesaggistiche e l'ambiente di Capannori mettendo così un limite alla libertà di scelta che la legislazione nazionale concede agli operatori del settore. È il quarto anno consecutivo che l'amministrazione Menesini realizza il piano.