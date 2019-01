Popolo della Famiglia: "A scuola si va per studiare"

venerdì, 25 gennaio 2019, 12:04

Il Popolo della Famiglia di Lucca ritiene che non sia sufficiente prendere le distanze da chi si è reso colpevole di azioni vandaliche all'interno delle scuole occupate di Pisa.



"Come ha avuto modo di affermare Mario Adinolfi, presidente del Popolo della Famiglia - dichiara -, bisogna condannare le stesse occupazioni che, propagandate tramite i social, stanno divenendo devastanti anche da un punto di vista culturale. "Penso sia folle il rito annuale delle occupazioni scolastiche -ha affermato Adinolfi- che si protrae ogni anno sempre con la stessa ritualità e sempre con le stesse conseguenze, facendo saltare 7-10 giorni di lezioni. A scuola si va per studiare e i genitori non devono in alcun modo tollerare che i figli vadano per occuparle. Le proteste non si fanno occupando edifici pubblici".

Il principio è chiaro e deve essere affermato con decisione: a scuola si va per studiare, e chi vuole manifestare lo può fare per le strade o per le piazze. I genitori devono essere in prima linea nella difesa di questo principio.

I giorni di occupazione vissuti tra promiscuità, spinelli e atti vandalici rappresentano una sfida contro il ruolo educativo della scuola che sempre più sta perdendo la capacità di educare attraverso l'istruzione e la disciplina. L'immagine che abbiamo davanti è quella di una scuola calpestata, sfregiata e offesa da chi invece dovrebbe amarla e rispettarla. Gli edifici scolastici sono spesso fatiscenti e inadeguati, ma il sistema scolastico soffre soprattutto per la cronica disuguaglianza tra scuola statale gratuita e scuola paritaria a pagamento, che si traduce nella negazione del diritto dei genitori privi di risorse economiche, di poter scegliere liberamente la scuola più in linea con i propri principi. Una discriminazione presente solo in Italia e in Grecia, perpetrata contro i genitori italiani che hanno la responsabilità educativa sui figli ai sensi dell'Art. 26 della dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo.

E' preoccupante anche che lobby finanziate con soldi pubblici possano introdursi nelle classi con le loro folli ideologie con il fine di trasformare le scuole in veri e propri campi di rieducazione. Il risultato finale non può che essere un sistema pronto a deflagrare lasciando dietro di sè devastazione materiale e fatiscenza culturale".